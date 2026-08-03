Con el kit de limpieza especial para animales domésticos, la limpieza resulta aún más fácil y agradable. La manguera flexible y extensible incluida en el kit garantiza la máxima libertad de movimiento. El cepillo para pelos de animales adjunto presenta una superficie de goma especialmente suave. De esta forma, no solo se eliminan los pelos desprendidos, sino que además se proporciona un reconfortante masaje a su mascota.