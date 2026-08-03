Pincel para muebles
El pincel para muebles de cerdas suaves elimina con suavidad el polvo en estanterías, lámparas, superficies delicadas y equipos electrónicos.
El polvo en muebles, lámparas o equipos electrónicos puede dejar huellas molestas o incluso arañazos si se utilizan métodos de limpieza no apropiados. Con el pincel para muebles, compuesto por cerdas suaves, puedes limpiar las distintas superficies a fondo y con suavidad, todo ello sin causar daños. El pincel para muebles se puede comprar como accesorio adicional para nuestro aspirador VC 5 y se monta fácilmente en el equipo.
Características y ventajas
Adecuado para el aspirador compacto VC 5 de Kärcher
Colocación sencilla en el equipo
Las cerdas blandas garantizan una limpieza cuidadosa
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|117 x 41 x 71
Campos de aplicación
- Muebles
- Superficies sensibles