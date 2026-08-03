Rodillo universal RCF 3
Rodillo de microfibras para una limpieza en húmedo delicada de todos los suelos duros con el robot de limpieza RCF 3. Sin pelusas, con una elevada capacidad de absorción y extraordinariamente resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
El rodillo universal de microfibras de alta calidad para el robot de limpieza RCF 3 de Kärcher permite una limpieza en húmedo delicada de todos los suelos duros, también del parqué. El rodillo no genera pelusas, tiene una elevada capacidad de absorción y es extraordinariamente resistente: ideal para trayectos de limpieza de larga duración y un resultado impecable y sin marcas. Si el rodillo debe renovarse o limpiarse, la sustitución se lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos, sin herramientas ni contacto con la suciedad. Basta con extraer el rodillo utilizado, encajar el nuevo y listo. El rodillo universal puede lavarse en la lavadora a una temperatura máxima de hasta 60 °C y reutilizarse posteriormente.
Características y ventajas
Microfibra 100 % de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Sustitución más fácil de los rodillos
- El rodillo se puede sustituir en un abrir y cerrar de ojos sin esfuerzo ni herramientas. Basta con extraerlo, encajar el nuevo rodillo y listo.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|60 x 60 x 248
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados