El rodillo universal de microfibras de alta calidad para el robot de limpieza RCF 3 de Kärcher permite una limpieza en húmedo delicada de todos los suelos duros, también del parqué. El rodillo no genera pelusas, tiene una elevada capacidad de absorción y es extraordinariamente resistente: ideal para trayectos de limpieza de larga duración y un resultado impecable y sin marcas. Si el rodillo debe renovarse o limpiarse, la sustitución se lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos, sin herramientas ni contacto con la suciedad. Basta con extraer el rodillo utilizado, encajar el nuevo y listo. El rodillo universal puede lavarse en la lavadora a una temperatura máxima de hasta 60 °C y reutilizarse posteriormente.