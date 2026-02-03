SE fleece filter bag KFI 657
Bolsa de filtro de fieltro increíblemente resistente al desgarro, ideal para aspirar suciedad seca, fina y gruesa. Apta para lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Las bolsas de filtro de fieltro KFI 657 se han diseñado a medida para las lava-aspiradoras Home & Garden SE 5 y SE 6 Signature Line de Kärcher, así como para SE 5.100 y SE 6.100. Las bolsas son extremadamente resistentes al desgarro y destacan por su gran potencia de aspiración y filtración de polvo. Además, ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, al aspirar suciedad gruesa y húmeda. En el equipo se incluyen de serie 4 bolsas.
Características y ventajas
Ideal para las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 5 y SE 6 Signature Line, así como para SE 5.100 y SE 6.100.
Material de fieltro de tres capas
- Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|4
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|425 x 530 x 12
Campos de aplicación
- Suciedad seca