Las bolsas de filtro de fieltro KFI 657 se han diseñado a medida para las lava-aspiradoras Home & Garden SE 5 y SE 6 Signature Line de Kärcher, así como para SE 5.100 y SE 6.100. Las bolsas son extremadamente resistentes al desgarro y destacan por su gran potencia de aspiración y filtración de polvo. Además, ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, al aspirar suciedad gruesa y húmeda. En el equipo se incluyen de serie 4 bolsas.