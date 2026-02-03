Lava-aspiradora SE 5 Car
La lava-aspiradora SE 5 limpia superficies textiles como alfombras o tapicerías cómodamente y a fondo para una limpieza higiénica. Ideal para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas.
Limpieza en profundidad, comodidad ergonómica y versatilidad: la lava-aspiradora SE 5, con su atractivo diseño de trineo, garantiza una limpieza higiénica en numerosas superficies textiles como alfombras, tapicerías y muebles tapizados, moquetas, escaleras con revestimientos textiles, colchones, tapices y asientos de vehículos. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher ofrece los mejores resultados de limpieza: el agua fresca del grifo y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y se aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. Ideal para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas. El SE 5 es un producto multifuncional 3 en 1 que también puede utilizarse como aspiradora en seco y húmedo totalmente funcional con su amplia gama de accesorios. Otras características de equipamiento: sistema de doble depósito con depósito de agua limpia y agua sucia extraíble, asa de transporte ergonómica para facilitar el transporte y práctico almacenamiento de accesorios en el equipo. Tras su uso, el equipo es fácil de limpiar, para lograr una vida útil del producto más prolongada.
Características y ventajas
Tecnología probada de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo mediante la eficiente tecnología de extracción mediante pulverización. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Cómodo sistema de doble depósitoDos depósitos separados para agua limpia y sucia con asa de transporte. Extracción y vaciado cómodos del depósito de agua sucia sin contacto con la suciedad.
Manguera 2 en 1 muy flexibleManguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza. Manguera de aspiración larga y muy flexible para una limpieza cómoda. Asa con función de bloqueo para una pulverización continua al limpiar grandes superficies textiles.
Producto multifuncional 3 en 1
- Versátil para la extracción mediante pulverización en superficies textiles y para la aspiración en húmedo y en seco en moquetas y suelos duros con los accesorios adecuados.
Accesorios ergonómicos para extracción mediante pulverización y aspiración en seco y húmedo
- Fácil fijación y liberación de los accesorios con un solo clic.
- Cómodo uso de la boquilla ergonómica para suelos en grandes superficies de alfombra.
- Versátil con una amplia gama de accesorios para aspirar en seco y húmedo, como la boquilla de aspiración en seco para suelos intercambiable, y compatible con una gran selección de accesorios para aspiradoras en seco y húmedo.
Prácticas opciones de almacenamiento para los accesorios
- Los accesorios y la manguera de pulverización y aspiración se pueden guardar de forma ordenada en el equipo. De este modo, todo queda ordenado y siempre a mano en el lugar de uso.
Limpieza cómoda con el filtro plegado plano
- Aspiración en seco y húmedo ininterrumpida, sin tener que pausar el trabajo por un cambio de filtro.
- Aspiración a fondo con excelente recogida de polvo.
- Tapa de filtro separada para una extracción cómoda y rápida del filtro sin contacto con la suciedad.
Diseño atractivo con teclas grandes y prácticos cierres de rosca
- Para un manejo fácil.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar cómodamente la lava-aspiradora.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Ancho de trabajo (mm)
|88
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|4
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Cable de conexión (m)
|6
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|7,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Boquilla para tapicerías para lava-aspiradoras: 88 mm
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Filtro plegado plano: Estándar
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
- Sistema de confort 2 en 1: manguera integrada de pulverización y aspiración
Equipamiento
- Práctico almacenaje de los accesorios y la manguera
Videos
Campos de aplicación
- Alfombras
- Muebles tapizados
- Alfombras y moquetas
- Asientos de automóviles
- Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín
- Colchones
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS SE 5 Car
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.