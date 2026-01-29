VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5
Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
Lanza pulverizadora Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con una regulación de la presión de forma gradual con un simple giro de la lanza pulverizadora. Ideal para la limpieza de pequeñas superficies en todo el hogar y el jardín. Por ejemplo, para usos en muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 4 a K 5.
Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Chorro de detergente de baja presión
- Regulación de la presión sin escalonamientos, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|448 x 46 x 46
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
- Vallas
- Superficies en casa y el jardín
RECAMBIOS VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.