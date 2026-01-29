Aspirador en seco y de ceniza AD 4 Premium
Elimina cenizas de manera cómoda y sin contacto con la suciedad: la potente aspiradora en seco y de ceniza AD 4 Premium, de efecto duradero y con depósito de metal de 17 litros y limpieza del filtro.
La aspiradora en seco y de ceniza AD 4 Premium con una turbina de 600 vatios y un filtro de aire de salida destaca por su elevada y duradera potencia de aspiración. Su sistema integrado de limpieza de filtro desatasca el filtro saturado con solo pulsar un botón, lo que aumenta la potencia de aspiración en un abrir y cerrar de ojos. Para el vaciado rápido y cómodo del depósito para la suciedad sin contacto con la suciedad, se utiliza el sistema de filtro de una pieza (con robusto filtro plegado plano y filtro metálico para suciedad gruesa), así como la práctica asa del depósito. Además, los materiales ignífugos de alta calidad proporcionan la máxima seguridad a la hora de recoger ceniza. Y gracias al tubo manual biselado, se absorben por completo y con toda comodidad los restos de ceniza, incluso en rincones y puntos de difícil acceso de la chimenea. Junto con la boquilla para suelos incluida en el equipo de serie para la limpieza de suelos duros y el tubo de aspiración de acero inoxidable, la AD 4 Premium puede utilizarse como eficaz aspiradora en seco en todas partes. También resulta muy práctico el compartimento de almacenaje para el cable y la posición de apoyo de la manguera de aspiración o el tubo de aspiración con boquilla para suelos, útil en caso de interrupción del trabajo.
Características y ventajas
Limpieza del filtro Kärcher ReBoostIntegrada limpieza del filtro al pulsar un botón. Para una potencia de aspiración elevada y duradera. Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.
Sistema de filtros de 1 piezaCompuesto de filtro plegado plano, filtro metálico y filtro para suciedad gruesa. Adicionalmente un filtro de aire de salida independiente (solo AD 4 Premium). Máxima comodidad gracias a la sencilla extracción del filtro y a la limpieza interior de depósitos sin contacto con la suciedad.
Material ignífugo, depósito de metal, manguera de metal sin revestimiento y asa con protección electroestáticaPara obtener una seguridad máxima al aspirar cenizas, incluso en caso de una aplicación inadecuada.
Accesorios especiales para su aplicación también como aspirador en seco
- Adecuado incluso para aspirar suelos duros.
- Aplicación versátil.
Cañón de mano inclinado
- Para la limpieza total de todas las esquinas y zonas estrechas de la chimenea.
Manguera de aspiración de 1,7 m de metal revestido
- Para un trabajo seguro.
- Alta elasticidad y flexibilidad.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.
Asas prácticas en el depósito
- Para un vaciado cómodo del depósito.
- Sin contacto con la suciedad.
Práctico almacenaje de accesorios en el equipo + posición de estacionamiento
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios suministrados y del cable de conexión.
- Ideal para apoyar los tubos de aspiración con boquilla para suelos y la manguera de aspiración en caso de interrupciones del trabajo.
Rodillos
- Trabajo flexible.
- Gran libertad de movimientos.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|600
|Potencia de aspiración (W)
|150
|Vacío (mbar)
|máx. 215
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 42
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Metal
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Intensidad acústica (dB/A)
|<= 80
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|5,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|365 x 330 x 565
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.7 m
- Material de la manguera de aspiración: Revestimiento de metal
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Boquilla para aspiración de suciedad seca: ignífugo
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Poliéster, ignífugo
- Filtro de aire de salida
- Filtro para suciedad gruesa
- Filtro para suciedad gruesa; material: Metal
Equipamiento
- Función de limpieza de filtro
- Cómoda empuñadura en el depósito
- Posición de apoyo
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Gancho portacables
- Ruedas
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
Videos
Campos de aplicación
- Ceniza
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Barbacoa
- Suciedad gruesa
- Suciedad seca
- Taller
- Garaje
- Sótano
- Sala de juegos
Accesorios
