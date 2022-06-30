Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
La WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet es ultrapotente y energéticamente eficiente. Con depósito de acero inoxidable de 30 l y accesorios para limpiar el interior del vehículo y eliminar el pelo de las mascotas.
Ultrapotente y energéticamente eficiente con un consumo nominal de solo 1300 vatios: la aspiradora en seco y húmedo WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet tiene un depósito de acero inoxidable de 30 litros del que se pueden vaciar cómodamente los líquidos. Las herramientas eléctricas pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con un sistema automático de conexión y desconexión. Con el selector giratorio se puede regular la potencia de aspiración según las necesidades. El filtro plegado plano se extrae sin contacto con la suciedad abriendo el cartucho filtrante. Además, el filtro se limpia eficazmente pulsando el botón de limpieza, con lo que se recupera fácilmente la potencia de aspiración. El asa extraíble con protección electrostática permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. En el equipo de serie se incluyen los siguientes accesorios, entre otros, para limpiar el interior del vehículo: una boquilla para coches, una boquilla para ranuras extralarga, pinceles aspiradores con cerdas suaves y una boquilla para tapicerías para eliminar eficazmente el pelo de las mascotas de las superficies textiles. Otros puntos a favor son el ahorro de espacio que supone el enganche de la manguera de aspiración al cabezal del equipo en ambos lados y la posición de estacionamiento de la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Boquillas especiales para limpiar el interior del vehículo y el pelo de las mascotasPara obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies. Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricasLa suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Excelente limpieza del filtroFuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón. La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Método de extracción del filtro patentado
- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Tornillo de salida
- Vaciado de grandes caudales de agua con ahorro de tiempo y energía.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
- Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1300
|Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada (W)
|mín. 100 - máx. 2100
|Potencia de aspiración (W)
|300
|Vacío (mbar)
|máx. 280
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 75
|Tamaño del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|6
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|9,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 693
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)
- Cepillo para pelos de animales
- Boquilla para el coche
- Pincel aspirador de cerdas blandas
- Pincel aspirador de cerdas duras
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Regulación de la potencia
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Tornillo de salida
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Taller
- Terraza
- Sótano
Accesorios
RECAMBIOS WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.