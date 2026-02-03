Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 7 Control P S 30/6/35/T
La WD 7 Control P S 30/6/35/T es ideal para trabajar con herramientas eléctricas (a batería) gracias a su mando a distancia 2 en 1. Con FILT!elligence™ de Kärcher: el sistema inteligente de control de filtros.
Innovadora, cómoda y potente: la WD 7 Control P S 30/6/35/T con FILT!elligence™ de Kärcher, el sistema inteligente de control de filtros. Los LED luminosos le informan cuando es necesario limpiar o cambiar tanto la bolsa de filtro como el filtro. Y gracias al método de extracción del filtro patentado, el filtro plegado plano puede cambiarse de forma absolutamente limpia e higiénica sin entrar en contacto con la suciedad. La cómoda función de encendido y apagado del equipo con el mando a distancia Bluetooth es posible gracias al innovador mando a distancia 2 en 1. La característica especial: al trabajar con herramientas eléctricas a batería, la aspiradora se activa automáticamente gracias a la detección automática de vibraciones. Pero la WD 7 Control también es la compañera perfecta para las herramientas eléctricas con cable gracias a su toma para equipos integrada. Además, la regulación de la aspiración puede ajustarse de forma continua con la función Power Control. Con un generoso depósito de acero inoxidable de 30 litros, un cable de 6 metros y una manguera de aspiración extralarga de 3,5 metros, la WD 7 Control P S ofrece la máxima capacidad y alcance.
Características y ventajas
FILT!elligence™: el sistema inteligente de control de filtrosLos LED le informan cuando es necesario limpiar o cambiar tanto la bolsa filtrante como el filtro para garantizar una potencia de aspiración óptima y una mayor vida útil del equipo.
Mando a distancia 2 en 1Primera función: permite arrancar y parar cómodamente la aspiradora en seco y húmedo a través de la conexión Bluetooth, presionando el mando a distancia directamente en la manguera de aspiración.
Mando a distancia 2 en 1: detección automática de vibracionesSegunda función: en el modo automático, la detección de vibraciones conecta y desconecta automáticamente la aspiradora en seco y húmedo en cuanto se conecta o desconecta la herramienta eléctrica a batería. En el modo automático, la aspiradora en seco y húmedo sigue aspirando durante unos segundos después de apagar la Power Tool a batería para recoger todos los restos de polvo y suciedad. Para trabajar sin polvo
Toma adicional para trabajar con herramientas eléctricas con cable
- La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.
- La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Power Control
- La potencia de aspiración del equipo puede ajustarse de forma continua mediante el selector giratorio (de mín. a máx.) y cumple así todos los requisitos.
Limpieza del filtro y método de extracción del filtro patentado
- Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.
- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
Tornillo de salida
- Vaciado de grandes caudales de agua con ahorro de tiempo y energía.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
- Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.
Freno de ruedas de dirección
- Posicionamiento seguro de la aspiradora en seco y húmedo en pendientes de hasta 10°.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 30 % de plástico reciclado¹⁾.
- Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1400
|Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada (W)
|mín. 100 - máx. 2100
|Potencia de aspiración (W)
|315
|Vacío (mbar)
|máx. 290
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 80
|Tamaño del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo negro
|Cable de conexión (m)
|6
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|8,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios.
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 3.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Boquilla para ranuras
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Mando a distancia 2 en 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Regulación de la potencia
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Tornillo de salida
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
- Ruedas de dirección con freno: 1 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Taller
- Reformas
- Interior del vehículo
- Garaje
- Terraza
- Líquidos
- Sótano
- Sala de juegos
- Entrada
Accesorios
RECAMBIOS WD 7 Control P S 30/6/35/T
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.