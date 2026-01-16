Barredora manual S 4 Twin
Dos cepillos laterales, depósito de suciedad de 20 l de capacidad y ancho de barrido de 680 mm: la barredora S 4 Twin para uso en cualquier época del año en superficies pequeñas y estrechas con una limpieza en profundidad hasta los bordes.
Hojas de flores en primavera, arena en verano, hojas en otoño o gravilla en invierno: la efectiva y ergonómica barredora S 4 Twin de Kärcher asegura el esplendor en el entorno de la casa y el jardín en un tiempo récord en cualquier época del año. Con su potente cepillo cilíndrico de barrido, sus dos cepillos laterales y un ancho de barrido de 680 milímetros, barre sin esfuerzo superficies con un rendimiento de hasta 2400 m² por hora. El equipo envía la suciedad directamente al depósito para la suciedad de 20 litros de capacidad. Las largas cerdas de los cepillos laterales garantizan una limpieza en profundidad hasta el borde. El asa de empuje con regulación continua se adapta a la perfección a la estatura del usuario. Gracias a la conexión de bayoneta ya no se pierden los tornillos durante el ajuste de altura. Un pedal colocado en el bastidor de la barredora permite plegar completamente el equipo sin agacharse en caso necesario y transportarlo por el asa, ocupando un espacio de almacenamiento reducido. Una característica exclusiva es la adaptación de cepillos laterales sin herramientas. De esta forma la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos. El depósito de suciedad se extrae de forma fácil y el vaciado se realiza sin contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Práctica tapa de cierre para cepillo lateralColocación del cepillo lateral sin herramientas para un montaje y empleo rápidos.
Cómodo pedalPlegado completo de la barredora sin agacharse para un almacenaje en espacio reducido.
Ajuste de altura con conexión de bayonetaBarrido sin cargar la espalda gracias al ajuste de altura individual.
Gran depósito para la suciedad
- No es necesario el vaciado frecuente del depósito de suciedad.
Sencilla extracción del depósito de suciedad
- Sencillo vaciado del depósito de suciedad.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
- Vaciado del depósito de suciedad sin contacto con la suciedad.
Amplio ancho de barrido
- Alto rendimiento de limpieza.
Barrido hasta los bordes
- Barrido en profundidad de esquinas, bordes y juntas.
Práctica asa de transporte
- El asa de transporte permite transportar y almacenar la barredora cómodamente.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil con cepillos laterales (mm)
|680
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2400
|Carcasa / bastidor
|Plástico/plástico
|Depósito de suciedad (l)
|20
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|10,2
|Peso, listo para el uso (kg)
|10,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|760 x 668 x 940
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos laterales: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Asa de empuje ergonómica
- Asa de empuje con regulación continua
- Posición de almacenaje
- Pedal para un almacenamiento en espacio reducido
- Colocación de los cepillos laterales sin herramientas
- Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Videos
Accesorios
RECAMBIOS S 4 Twin
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.