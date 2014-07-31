Barrer y aspirar
Barrer de forma más rápida y sencilla
Para eliminar ocasionalmente suciedad más ligera no hace falta sacar cada vez el aspirador: la nueva escoba eléctrica KB 5 limpia a fondo de forma rápida y cómoda. Sin cable y gracias a su funcionamiento por baterías llega a cualquier sitio y resulta especialmente manejable por su reducido peso. Su inteligente diseño permite barrer hasta a 1 mm del borde. Podrá olvidarse tranquilamente de la escoba y el recogedor.
- El cepillo puede extraerse para su limpieza y cambiarse con una única maniobra.
- La batería puede extraerse y cargarse externamente. De este modo puede seguir trabajando con la batería de recambio (accesorio especial).
- La KB 5 Plus barre con su cepillo de posición lateral hasta a 1 mm del borde.
- El gran depósito para la suciedad se puede quitar y vaciar de forma sencilla y cómoda.
Aspiradores multiusos
Los aspiradores multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.
Los polifacéticos aspiradores multiusos universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, una eficiencia energética ejemplar, un nuevo concepto de extracción del filtro, así como una gama de accesorios especialmente desarrollados.
Independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: los aspiradores multiusos de Kärcher se encargan siempre de una recogida óptima de la suciedad y de obtener unos resultados de limpieza perfectos. En pocas palabras: Kärcher ofrece la solución adecuada para cada exigencia y necesidad, tanto para el uso intensivo como ocasional.
El innovador método de extracción del filtro, disponible a partir de la gama media, permite desmontar cómodamente el filtro en cuestión de segundos. Se trata del conocido filtro plegado plano de la gama profesional intercalado en un cartucho del cabezal del equipo, que permite un desmontaje ultrarrápido en dos pasos. Solo tiene que abrir el cartucho filtrante y extraer el filtro.
Resumen de ventajas: desmontaje del filtro más rápido y cómodo, sin entrar en contacto con la suciedad ni soltar polvo.
Gracias a los nuevos accesorios recientemente desarrollados como la boquilla para suelos, las tuberías, la manguera de aspiración o el asa, todos los nuevos modelos garantizan unos resultados de limpieza perfectos y un alto nivel de comodidad en el uso. Puede aspirar todo tipo de suciedad de forma rápida y sin dejar restos.
Resumen de ventajas: resultados de limpieza perfectos, máxima comodidad, esfuerzo mínimo, máxima libertad de movimiento, sin atascos ni interrupciones.
Gracias a la función de limpieza del filtro integrada, los filtros sucios de los equipos de categoría superior de la serie MV 5-6 pueden limpiarse de forma rápida y eficaz con solo pulsar el botón de limpieza. Así, la potencia de aspiración también se puede restablecer en las tareas de limpieza difíciles. Resumen de ventajas: no es necesario limpiar manualmente, no se entra en contacto con la suciedad, rápido restablecimiento de la potencia de aspiración.
Equipos y accesorios adecuados
Escoba eléctrica
¿Suciedad fina? No hay problema: la escoba eléctrica de Kärcher limpia en un abrir y cerrar de ojos.
Aspiradores multiusos
Los aspiradores multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.
Recogedor de polvo de taladro
Permite taladrar de forma segura y sin polvo en todas las superficies de techos y paredes convencionales. El polvo de taladrar se aspira directamente en el agujero perforado.