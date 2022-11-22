Consejos para una Navidad más sostenible.
La Navidad es una época preciosa para disfrutar con familiares y amigos. Pero también conlleva un gran consumo dónde generamos más residuos de lo habitual. Aquí te dejamos algunos consejos y sencillos de aplicar con los que podrás hacer tu mejor regalo para el planeta.
Por unas fiestas con valores, el mejor regalo para el planeta.
Decoración y regalos navideños:
1. Crea tu propio árbol de navidad.
Si tienes tu árbol artificial de otros años, no dudes en usarlo. Pero si no, anímate a crear el tuyo de manera sostenible con ramas u otros materiales que podemos conseguir dando un paseo por el campo.
2. Crea tus propios adornos.
No es necesario gastar en adornos nuevos cada año. Dale a la imaginación y súmate a la tendencia Do It Yourself. Con materiales reciclados y sostenibles se pueden hacer cosas preciosas.
3. Utiliza un envoltorio eco.
Recuerda que los envoltorios son algo efímero y se pueden hacer regalos muy bonitos con envoltorios sostenibles como periódicos y revistas. La técnina japonesa furoshiki es una gran idea que consiste en usar tela para envolver.
4. Regalos útiles y sostenibles.
Intenta comprar regalos que sean de utilidad y respetuosos con el medio ambiente. Si apuestas por el comercio local muchísimo mejor, colaborarás con la reducción del CO2 y apoyarás a los pequeños comercios.
Cocina sostenible: apúntate a la cocina de aprovechamiento
Consumamos de forma responsable y contra el desperdicio alimentario.
1. Comida baja en CO2.
Intenta comprar alimentos que hayan viajado menos de 100km para llegar a tu supermercado. Si son de Km0 mucho mejor. Así apoyas la economía local y reducimos el nivel de CO2.
2. Productos frescos y de temporada.
El simple hecho de utilizar productos de temporada, es de gran ayuda para el medio ambiente. Piensa en ello cuando estés decidiendo el menú de navidad. Apuesta por alimentos sostenibles y si son ecológicos mejor.
3. Dile adiós al plástico.
Evita los productos envasados en plástico y compra a granel siempre que puedas. Seguro que tienes alguna tienda de productos a granel o ecológicos muy cerca de tu casa.
4. Optimiza el uso de tu horno.
Seguro que en alguna ocasión requieres del uso del horno para elaborar tu delicioso menú navideño. Si planificas todas tus elaboraciones, seguro que puedes aprovechar y hacer varias preparaciones al mismo tiempo.
Optimización de nuestro consumo: reduce y consume mejor en navidad.
Aprovechemos nuestros recursos.
1. Mail vs postal.
Intenta evitar el uso de postales físicas y remplázalo por las felicitaciones digitales. Muchas postales acaban siendo algo muy efímero y podemos reducir el consumo de papel y con ello la tala de árboles.
2. Revisa tu lista de deseos.
Reflexiona sobre lo que pides en navidad e intenta que tenga una fabricación sostenible o sea de bajo impacto medioambiental. Intenta ser responsable y no dejarte llevar por caprichos superficiales.
3. Apuesta por la artesanía.
Cuando nos decidimos por un regalo artesanal, estamos ayudando a una industria sostenible. Seguro que cerca de ti tienes acceso a productos locales y artesanos mucho más originales de regalar.
4. Deja de lado las cuberterías y vajillas de un solo uso.
Deja de lado las cuberterías y vajillas de un solo uso. Tardan cientos de años en degradarse y además para fabricarlas es una enorme fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.
Cómo ser sostenible con Kärcher:
Escobas eléctricas KB 5
Las manualidades en casa y con los niños están muy bien, pero la realidad es que nuestra casa sufre las consecuencias de esos momentos de creatividad. Con nuestras escobas eléctricas, la limpieza se convierte en un juego de niños. Siempre lista para utilizar, sin cables ni complicaciones.
Limpiadoras de vapor
Durante las celebraciones de navidad, nuestra cocina juega un papel fundamental en nuestras casas. Y cuando los invitados ya se han ido, hay que afrontar la cruda realidad y volver a la normalidad. Para ello te recomendamos nuestras limpiadoras de vapor, con las que podrás hacer una limpieza higiénica y sin productos químicos con menos esfuerzo.
Aspiradoras
Después de la fiesta, siempre viene la limpieza. Tanto si vives en un piso pequeño, como en una casa familiar, tenemos el aspirador adecuado para tus necesidades.