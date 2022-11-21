Consejos de limpieza para hogares con mascotas felices.
Hay algo que nunca debemos dejar pasar en los hogares con mascotas: La higiene, tanto la de nuestras mascotas, como la de nuestro hogar. En Kärcher te ayudamos a que convivir con una mascota y mantener tu hogar limpio y desinfectado sea una realidad. Para que viváis en un ambiente higiénico y sano y solo tengas que preocuparte de disfrutar de ellos.
Consejos de limpieza para un hogar a prueba de pelos y de olores.
Los beneficios de vivir con mascotas para quienes disfrutan de ellas son innegables. No obstante, hay un aspecto que nunca debemos dejar pasar: la higiene en el hogar.
Nuestras mascotas son adorables. Pero también son portadores de suciedad y bacterias. Simplemente es una consecuencia inevitable de su pelaje y modo de vida.
Por ello es necesario que tomemos algunas medidas de limpieza para preservar la higiene en nuestro hogar.
Nuestras mascotas expertas en ensuciar
¿Cómo puedes mantener tu hogar limpio y desinfectado si tienes una mascota?
En Kärcher te ayudamos a que consigas mantener tu hogar limpio de una forma eficiente y rápida. Se trata de eliminar los pelos, ácaros y restos de suciedad y ayudar a mantener el ambiente en tu hogar libre de bacterias y suciedad. Para conseguir una limpieza higiénica y sin bacterias.
Elimina las manchas y olores del sofá.
Cuida tu sofá de la suciedad. El sofá suele convertirse en la primera conquista de tu mascota. Ten en cuenta, por tanto, que se trata de una superficie en la que pueden quedar adheridas muchas partículas, como pelos o restos de suciedad de sus patas. Con nuestras lava-aspiradoras SE conseguirás eliminar sin esfuerzo cualquier partícula de suciedad, mancha así como los olores residuales. Se trata de la mejor solución para limpiar, higienizar y desinfectar tus superficies textiles.
Limpieza de las superficies después de bañar a tu mascota.
Cada animal tiene una frecuencia recomendada para los baños. Pero en todos casos habrás de limpiar el baño después de que tu mascota haya pasado por él. Ten cuidado con los productos de limpieza que utilices en las zonas habitadas por tu mascota. Si prefieres una solución más natural e inocua utiliza una limpiadora de vapor. Es la mejor opción para limpiar y desinfectar sin necesidad de utilizar ningún producto químico.
Mantén los pelos de tu mascota a raya
No olvides cepillar a tu mascota periódicamente. Y deja de preocuparte por esa infinidad de bolas de pelo debajo de la cama, en la alfombra o en cualquier rincón de tu casa. Sobre todo en las épocas de muda. La mejor solución para eliminarlos utilizando una aspiradora segura y eficiente.
Te recomendamos nuestras aspiradoras verticales VC6 Sin Cable Family y VC7 Sin Cable YourMax de Kärcher.
¡Ojo! Y para los que pasan muchas horas fuera de casa pero quieren mantener a raya los pelos de sus mascotas, les recomendamos el uso de nuestros robot aspirador con función de limpieza en húmedo RCV 5. Te ayudarán en la eliminación de los pelos de tu perro o gato de una forma eficaz, gracias a su tecnología que los hace más eficientes e inteligente
Aspiración infalible y mantén un aire limpio.
Y si aún precisas más potencia de aspiración porque tu mascota es de las que sueltan mucho pelo y estás cansad@ de tener pelos, pelos y más pelos por todas partes, entonces necesitas una aspiradora WD de Kärcher. Te ofrece una máxima potencia de aspiración garantizada. Y además de aspirar pelos ¡ojo! también sirve para aspirar todo tipo de suciedad líquida. ¡Un plus a tener muy en cuenta!
Y para eliminar los malos olores y la caspa de tu mascota y limpiar el aire que respiráis, introduce un purificador de aire en tu hogar. Te ayudará a eliminar de forma eficaz y silenciosa los virus, el polvo doméstico, los malos olores del aire y la caspa de tu mascota.
Lava a tu mascota de forma cuidadosa y eficaz.
Mantenlo limpi@ después de sus paseos. Si tu perro sale al patio, a la calle con asiduidad no sería mala idea lavarle rápidamente las patitas antes de entrar al coche o pasar el umbral de casa. Gracias a nuestro cepillo de lavado para el pelo, especialmente indicado para nuestras mascotas y nuestra boquilla de chorro de baja presión, que permite un lavado agradable de perros y otros animales domésticos, la combinación de nuestra limpiadora portátil OC 3 con la caja de accesorios para el lavado de mascotas permite eliminar toda la suciedad y barro de manera eficiente pero muy cuidadosa. Y gracias a su batería de litio y su depósito de agua extraible podrás limpiar in situ rápidamente y sin esfuerzo....incluso a los pequeños cachorros.
Mantener impecables los cristales y ventanas.
A veces los perros o gatos lamen las ventanas, incluso como forma de tranquilizarse o simplemente por aburrimiento. Con nuestras limpiadoras de cristales a batería conseguirás eliminar la suciedad y mantener los cristales impecables de forma rápida y eficiente. Sin rastro de franjas ni de gotas residuales de suciedad. ¡Y de forma tres veces más rápida que con los métodos tradicionales! No solo ventanas, cualquier tipo de superficie lisa te quedará impecable y sin rastro de suciedad.
Productos especialmente indicados para la limpieza de hogares con mascotas:
Robot aspirador RCV 5
El robot aspirador RCV 5 dispone de tecnología láser y cámara, es capaz de aspirar y limpiar en húmedo. Tiene una extraordinaria potencia de aspiración de 2.500 Pa, mapeo y podrás controlarlo con la app. Dispone de sensores que le indican por dónde puede pasar y por dónde no, si debe insistir en alguna zona y sistema para evitar obstáculos.
El mejor ayudante a la hora de acabar con los pelos de nuestras mascotas.
Escoba eléctrica KB 5
El mantenimiento es la clave para un hogar con mascotas. Para esos momentos de limpieza exprés, nuestra escoba eléctrica KB5 se convertirá en tu mejor aliada. El cepillo con alimentación por está listo en todo momento y de forma rápida como aspirador y hace que la limpieza de mantenimiento sea extremadamente cómoda. Siempre lista para utilizar, sin cables ni complicaciones.
Purificador de aire AF
Los purificadores de aire eliminan de forma eficaz y silenciosa los virus, el polvo doméstico y los malos olores del aire. Porque el aire fresco y limpio es especialmente importante para los alérgicos y los hogares con mascotas. Respira sano con nuestros purificadores de aire. Consiguen un ambiente puro, ayudan a eliminar la caspa de tus mascotas porque filtran el aire y eliminan partículas diminutas.
Limpiadoras de vapor SC
Para una limpieza profunda sin productos químicos. El mejor método para combatir las bacterias es a veces el más fácil: vapor de agua. La potente emisión de vapor, la alta temperatura del vapor, las boquillas potentes y los paños de microfibra garantizan que las limpiadoras de vapor Kärcher eliminan el 99,99%** de todas las bacterias domésticas comunes.
Aspiradora VC 6
Controlar los pelos de nuestras mascotas en casa es una batalla constante. Una aspiradora es la herramienta crucial contra el pelo, la caspa y el polvo de las mascotas. Tanto si vives en un piso pequeño, una casa familiar, sufres de alergias o tienes animales de compañía, las aspiradoras VC de Kärcher son perfectas para la aspiración de tu hogar.
Limpiadora de cristales WV
¡Olvídate del rastro de huellas de tus mascotas! Con las limpiadoras de cristales, ventanas y superficies lisas de Kärcher conseguirás tu objetivo: ventanas y superficies lisas limpias y sin marcas. Ahorra tiempo y esfuerzo porque con ellas conseguirás una limpieza 3 veces más rápida. ¡Estaréis preparados para lo que se os ponga delante!
Aspiradora WD 3 Home
Máxima aspiración para todo tipo de suciedad. Nuestra aspiradora WD 3 Home te sorprenderá con su gran poder de aspiración y eliminación de suciedad de forma rápida y sin residuos. ¡Tanto para sólidos como para líquidos! Te animamos también a que eches un vistazo a la gama de accesorios con los que tu nueva aspiradora WD Kärcher, se convertirá en tu mejor aliado de limpieza.
Lava-aspiradora SE 4002
Nuestros compañeros peludos disfrutan de la casa igual que nosotros y es probable que las tapicerías de tu hogar no estén tan perfectas como te gustaría. La lava-aspiradora SE 4002 proporciona una limpieza profunda y eficaz. Incluye el sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías.
Limpiadora portátil OC 3
Si quieres que tu hogar esté limpio, antes debes extremar la higiene de tu mascota. Por ejemplo, recuerda limpiar a tu perro cada vez que se ensucie, se meta en un charco o se llene de barro correteando por el parque. La limpiadora portátil OC 3 de Kärcher te ayudará a limpiar tu perro después de una salida al bosque, antes de subir al coche o entrar de nuevo en casa. Es fácil de transportar y almacenar, permite eliminar toda la suciedad y barro de manera eficiente pero muy cuidadosa.