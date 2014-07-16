Senderos de jardín con musgo
Losas de aceras cubiertas de musgo
Una hidrolimpiadora constituye una asistente muy versátil alrededor de casa: Simplemente conéctela a la red de suministro eléctrico y de agua, presione el interruptor de conexión y comience con la diversión!
Nuestros ejemplos de aplicaciones típicas demuestran cómo manejar la hidrolimpiadora correctamente, así como los puntos a tener en cuenta.
Con nuestra gama de accesorios especiales, su hidrolimpiadora se convierte en un genio: chorreado en húmedo, limpieza de tuberías, limpieza de patios, de un estanque, y probablemente descubrirá muchos otros usos para su Kärcher.
Tengan siempre en cuenta cuando esté trabajando con una hidrolimpiadora, que la mayor presión de impacto se localiza cerca de la boquilla. Esto significa que ha de acercar el chorro cuando se trate de eliminar suciedad fuertemente adherida y por el contrario alejarse cuando se trate de limpiar suciedad más ligera o se trate de una superficie más delicada.
- Debido a que el musgo no sólo cubre la superficie en capas gruesas sino que también penetra en los poros de las losas de piedra, recomendamos que se elimine con una boquilla de alto impacto.
- La boquilla de alto impacto combina la potencia limpiadora del chorro concentrado con gran rendimiento por superficie del chorro en abanico.
- Mantenga el chorro de alta presión casi en ángulo recto a la losa y balancee suavemente el chorro de una losa a otra a una distancia de 20 a 30 cm.
- El protector de salpicaduras de la boquilla turbo (accesorio opcional) le protege de salpicaduras.
Equipos y accesorios adecuados
Limpiadora de alta presión K 2 Full Control Home
Para suciedad ligera.
Protección contra salpicaduras
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario frente a las salpicaduras de agua.