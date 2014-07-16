Senderos de jardín con musgo

Losas de aceras cubiertas de musgo

Una hidrolimpiadora constituye una asistente muy versátil alrededor de casa: Simplemente conéctela a la red de suministro eléctrico y de agua, presione el interruptor de conexión y comience con la diversión!

Nuestros ejemplos de aplicaciones típicas demuestran cómo manejar la hidrolimpiadora correctamente, así como los puntos a tener en cuenta.

Con nuestra gama de accesorios especiales, su hidrolimpiadora se convierte en un genio: chorreado en húmedo, limpieza de tuberías, limpieza de patios, de un estanque, y probablemente descubrirá muchos otros usos para su Kärcher.

Tengan siempre en cuenta cuando esté trabajando con una hidrolimpiadora, que la mayor presión de impacto se localiza cerca de la boquilla. Esto significa que ha de acercar el chorro cuando se trate de eliminar suciedad fuertemente adherida y por el contrario alejarse cuando se trate de limpiar suciedad más ligera o se trate de una superficie más delicada.