Limpiacristales RM 500, 500ml
Para la limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas resistentes al agua. Elimina incluso la suciedad resistente, como las adhesiones de grasa, los insectos, la grasa de piel y las emisiones.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Propiedades
- Limpieza sin marcas
- Extremadamente respetuoso con los materiales
- Fragancia fresca y agradable
- Buenas propiedades humectantes
- También se puede aplicar manualmente.
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Espejos
- Mesas de cristal
- Cabinas de ducha de cristal