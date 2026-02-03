Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Battery
Kit de limpieza sin interrupciones para la WV 5 Premium: limpiadora de cristales, botella pulverizadora con almohadilla de limpieza de microfibra, detergente, boquilla aspiradora estrecha, estación de carga y batería de recambio. Para una limpieza sin interrupciones, sin marcas y sin gotas.
Limpieza de ventanas al más alto nivel: WV 5 Plus N Battery, del creador de la lim piadora de cristales a batería, permite una perfecta limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin goteo. WV 5 Plus N Battery incluye una limpiadora de cristales a batería, una boquilla aspiradora estrecha (especial para ventanas con travesaños y superficies de ventanas estrechas), una boquilla pulverizadora con paño de microfibras, detergente, una estación de carga y una batería intercambiable (para una limpieza sin interrupciones). La botella pulverizadora y el paño de microfibras garantizan una limpieza especialmente eficaz gracias a su perfecta interacción. En comparación con la serie anterior, la autonomía de la batería se ha ampliado considerablemente. Los distanciadores ajustables de la boquilla aspiradora garantizan unos resultados de limpieza aún mejores hasta los bordes de las ventanas. Otro punto a favor es el componente blando del asa del equipo, que permite que la WV 5 se adapte perfectamente a la mano, mucho mejor que sus predecesoras. La estación de carga puede utilizarse para cargar baterías individuales, así como para almacenar de forma segura la limpiadora de cristales a batería.
Características y ventajas
Incl. batería de recambio y estación de cargaLimpieza sin interrupciones gracias a la batería de recambio.
Cómoda limpieza de bordesGracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la bateríaGracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Encima del interruptor de conexión/desconexión, tres LED indican el estado de carga actual.
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
- El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito, sin contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|185
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 210
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso con batería (kg)
|0,7
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 280 x 325
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería: Batería intercambiable para la WV 5 y WVP (2 unidades)
- Cargador: Cargador + estación de carga (1 unidad cada uno)
- Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
