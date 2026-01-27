Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition
Llama la atención: la WV 2 Black Edition con un diseño inconfundible.
La Kärcher WV 2 Black Edition consigue ventanas brillantes sin marcas. En su imagen externa, la limpiadora de cristales con batería, de serie limitada, se diferencia de la variante estándar de la WV 2 por su llamativo diseño amarillo y negro y por el logotipo metálico en la boquilla de aspiración. Además, la Black Edition incorpora, junto a la botella pulverizadora, un paño de microfibras y detergente, también una boquilla de aspiración estrecha. Permite así luchar contra la suciedad incluso en ventanas con travesaños y en vitrinas.
Características y ventajas
Resultado sin marcas ni gotasGracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Variedad de aplicacionesLa limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Indicadores led al alcance de la vistaFácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Vaciado rápido
- El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.
Boquilla aspiradora intercambiable
- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales a batería, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Ligera y silenciosa
- El peso reducido y el agradable nivel sonoro hacen que limpiar ventanas con la WV 2 ahora sea todavía más cómodo.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso con batería (kg)
|0,6
|Peso sin accesorios (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|120 x 280 x 320
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Mamparas de ducha/bañeras
- Ventana con travesaños
