Fregadora de suelos FC 7 Cordless Extra
Suelos recién fregados sin tener que aspirar previamente el polvo: la fregadora de suelos FC 7 Cordless Extra con LED elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.
¡Ya no hay que pasar la aspiradora antes de fregar! Gracias a los dos pares de rodillos Duo!Move, que giran en sentidos opuesto, y a la función Hygienic!Spin+, nuestra fregadora de suelos duros a batería FC 7 Cordless elimina hasta el 99,9 % de todas las bacterias*** y, además, elimina la suciedad seca y húmeda del día a día, hasta la más persistente, de forma rápida y sin esfuerzo en todo tipo de suelos duros gracias a la función Boost activable: limpieza intensa en toda ocasión, hasta los bordes. Recoge incluso los pelos gracias a su filtro previsto para tal fin. Esto permite un ahorro de tiempo de hasta el 50 %** en comparación con el método convencional y resultados de limpieza un 20 % mejores en comparación con una fregona normal*. La potente batería, con una autonomía de 45 minutos, consigue limpiar hasta 175 m² de superficie de suelos duros y juntas no delicados. El diseño Pass!Under de 180° garantiza una perfecta accesibilidad por debajo de los muebles. En los rincones oscuros y los huecos, los LED alumbran tan bien la superficie que se descubre toda la suciedad. La cantidad de agua y la velocidad de rotación de los rodillos, que se humedecen automáticamente, se pueden ajustar en dos niveles de limpieza en función del tipo de suelo. Ya no es necesario cargar con el cubo gracias a los depósitos separados de agua limpia y agua sucia.
Características y ventajas
2 en 1: elimina la suciedad del día a día en un solo paso.
- Ahorro de tiempo del 50 %**: la tecnología Duo!Move, con dos pares de rodillos que giran en sentido contrario, permite fregar a fondo sin necesidad de aspirar previamente.
- Recogida óptima de cabello gracias al filtro integrado para pelo.
- Limpieza hasta en el borde.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
- Sistema de doble depósito con Hygienic!Spin+: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de aguas residuales. Para una eliminación de bacterias de hasta el 99,9 %**.
- Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
Se puede plegar en un ángulo 180°, es fácil de maniobrar y se mantiene en pie por sí sola.
- Fácil limpieza alrededor de objetos y bajo los muebles gracias a su articulación giratoria flexible y su diseño Pass!Under de 180°.
- Los 2 pares de rodillos Duo!Move, que giran en sentidos opuestos, permiten desplazar el equipo sobre el suelo suavemente y sin esfuerzo.
- Práctico para interrupciones del trabajo: el equipo se mantiene en pie por sí mismo.
Extremadamente silencioso
- Agradable nivel de ruido con solo 59 dB.
Dos modos de limpieza diferentes y función Turbo
- Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua en función del tipo de suciedad y el tipo de suelo, función turbo adicional para suciedad resistente.
- Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parqué, laminado, baldosas de piedra y cerámicas, PVC, vinilo.
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
Aprox. 45 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Limpieza sencilla del equipo
- Función de autolimpieza System!Clean para una limpieza más rápida de las mangueras y los rodillos a 400 revoluciones por minuto.
- Limpieza sencilla del filtro para pelo con el cepillo de limpieza incluido.
- Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.
Control inteligente del nivel del depósito
- Señal visual y acústica para indicar que el depósito de agua limpia está vacío y que el depósito de agua sucia está lleno.
- Protección contra desbordamientos: desconexión automática en caso de no vaciar el depósito de aguas residuales.
Cabezal para limpieza de suelos con LED integrados
- Para alumbrar bajos los muebles y en nichos y rincones oscuros.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Especificaciones
Características técnicas
|Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²)
|aprox. 175
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|400
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Tensión de la batería. (V)
|25
|Capacidad de la batería (Ah)
|2,85
|Autonomía de la batería (min)
|aprox. 45
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes. /
** Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar. /
*** Con la limpieza de superficies, se eliminan hasta el 99,9 % de todas las bacterias comunes en superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). Según la prueba de 4 campos (basada en DIN EN 16615:2015-06).
Incluido en el equipamiento de serie
- Rodillo universal: 8 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de limpieza y reposo.
- Cargador de batería.
- Cepillos de limpieza.
Equipamiento
- Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Cabezal para limpieza de suelos con LED integrados
- Modo de autolimpieza
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suciedad resistente
- Suciedad gruesa
- Suciedad fina
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS FC 7 Cordless Extra
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.