Conectar la pistola de alta presión
Antes de utilizar por primera vez tu hidrolimpiadora de gama Smart Control o Full Control Plus, recuerda conectar la pistola de alta presión a la máquina.
Smart Control
Instrucciones en video
Aquí encontrarás unas breves instrucciones en video para conectar la pistola Smart Control a la máquina.
- Conecta el enchufe de red a la toma de corriente. (0:02)
- Después de la conectar el enchufe, el modo de conexión se activa durante aprox. 60 segundos. (0:07)
- Presiona las teclas + y - en tu pistola Smart Control al mismo tiempo y mantenlas presionadas durante aprox. 3 segundos hasta que aparezca la pantalla. (0:09)
- Si la conexión se ha realizado con éxito, las etapas de presión y el símbolo de Bluetooth se muestrarán en el gatillo. Si la conexión falla, repite los pasos descritos. Es importante desconectar el dispositivo y esperar al menos 10 segundos antes de volver a enchufarlo. (0:13)
Consejo: si la conexión Bluetooth no se inicia automáticamente, presiona la tecla en el gatillo de nuevo durante 10 segundos. Después de una conexión con éxito, se iluminará el símbolo de Bluetooth en el gatillo.
El teléfono móvil se puede conectar al gatillo de esta forma en cualquier momento.
Full Control Plus
Instrucciones en video
Aquí encontrarás unas breves instrucciones en video para conectar la pistola Full Control Plus a la máquina.
- Después de conectar el enchufe a la toma de corriente, el modo de conexión se activa durante aprox. 60 segundos. (0:07)
- Presiona las teclas + y - en tu pistola Full Control Plus al mismo tiempo y mantenlas presionadas durante aprox. 5 segundos hasta que aparezca la pantalla.. (0:13)
- Si la conexión se ha realizado con éxito, las etapas de presión se indicarán en el gatillo de la pistola. Si la conexión falla, vuelve a repetir los pasos descritos. Es importante desconectar el dispositivo y volver a conectarlo después de nuevo.. (0:27)