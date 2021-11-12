Eliminar el moho de las juntas

En las habitaciones con mucha humedad, es fácil que se forme moho, que se adhiere a las superficies rugosas y porosas de las juntas. Esto no solo es visualmente antiestético, sino que también puede tener consecuencias para la salud de los alérgicos y las personas con sistemas inmunitarios débiles. Para eliminar el moho, se pueden utilizar detergentes que contengan alcohol o alcohol de limpieza (alcohol isopropílico). La solución de alcohol se aplica en juntas con un cepillo o un paño y luego se evapora. Las manchas no suelen eliminarse visualmente con este método, ya que el alcohol no contiene agentes blanqueadores. Si quiere que la junta vuelva a estar impecable, el peróxido de hidrógeno ha demostrado ser un eficaz remedio casero. Una solución del 3 % es suficiente para combatir eficazmente el moho. Para prolongar el tiempo de acción, se puede colocar un trozo de papel de cocina empapado en la junta. Después de media hora, aclare la solución con abundante agua.

Si el moho ya ha penetrado profundamente en la junta, la única solución que existe es sustituir el material. Para evitar esto, hay que prevenir activamente la aparición de moho. La mejor manera de lograrlo es ventilando con regularidad. Si no hay ventanas, un sistema de extracción de aire puede ayudar. También es aconsejable secar todas las superficies mojadas después de la ducha para eliminar la humedad rápidamente.