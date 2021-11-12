Limpieza de las juntas
Los azulejos suelen ser relativamente fáciles de limpiar pero las juntas suelen descuidarse en el día a día, dejando una apariencia poco estética o incluso provocando la aparición de moho. Las juntas de los azulejos se pueden limpiar fácilmente siguiendo unos sencillos consejos.
Las juntas requieren una atención especial
Allí donde hay azulejos, hay juntas. Las juntas suelen ser de mortero y garantizan una conexión firme entre los distintos azulejos. Independientemente del tipo de azulejos que haya, las juntas difieren fundamentalmente en su composición y textura superficial. Debido a su superficie rugosa, la suciedad se adhiere con mayor facilidad y persistencia que en los azulejos lisos. Como pueden absorber la humedad, las juntas son también el caldo de cultivo ideal para las bacterias y el moho. Por lo tanto, requieren una atención especial a la hora de la limpieza.
¿Qué detergente es adecuado para limpiar las juntas?
Los detergentes se clasifican principalmente según su valor de pH. La mayoría de los detergentes multiuso son ligeramente alcalinos (valor pH > 7), lo que permite eliminar la suciedad orgánica, como la grasa o las proteínas. Esto también elimina la base nutricional de los microorganismos. Si las juntas no están muy sucias, se pueden limpiar muy bien con remedios caseros alcalinos como el bicarbonato de sodio, la levadura en polvo o carbonato sódico. Para ello, mezcla uno de estos productos con agua en una proporción de 3:1 para formar una pasta viscosa. A continuación, aplica la pasta en las juntas con un cepillo para juntas o un cepillo de dientes. Deja actuar la mezcla durante unos 30 minutos y luego límpielo todo con agua tibia y un paño limpio. Utiliza gafas y guantes de protección cuando limpies con un cepillo, ya que podría salpicar.
Ten cuidado con los detergentes ácidos
Especialmente en el cuarto de baño, la suciedad mineral, como las manchas de cal u orina, es un reto. Estos depósitos se pueden eliminar con detergentes ácidos como el detergente sanitario (valor de pH < 7) o con remedios caseros como el vinagre o ácido cítrico. No obstante, hay que tener cuidado, ya que los azulejos y las juntas se comportan de forma diferente cuando se limpian. Como las juntas de los azulejos hechas de mortero también son minerales, los detergentes ácidos acaban atacando las juntas con el tiempo. Para evitarlo, siempre hay que mojar las juntas de los azulejos antes de limpiarlas. Una vez que las juntas se han impregnado bien de agua, el detergente ácido puede actuar sobre la superficie sin penetrar demasiado en el material.
Consejo profesional: Especialmente en el cuarto de baño es aconsejable limpiar con agentes ácidos y alcalinos de forma alterna para mantener bajo control cualquier tipo de suciedad. Además, este procedimiento también evita la formación de moho.
Limpieza de las juntas con la limpiadora de vapor
Las juntas se pueden limpiar de una manera aún más sencilla con una limpiadora de vapor. El vapor se lleva a una presión de hasta 4,2 bar y las diminutas partículas de vapor se lanzan a 170 km/h contra las superficies. De esta manera, el vapor también llega a las estructuras finas de la superficie que los textiles y cepillos no suelen alcanzar. El vapor caliente disuelve incluso la suciedad más persistente y los depósitos, y el alto calor también evita eficazmente la aparición de moho. En la mayoría de los casos, se puede prescindir por completo del uso de detergentes, lo que protege el medio ambiente y las propias vías respiratorias. Si hay un mucha suciedad mineral, las juntas pueden tratarse previamente con un limpiador ácido como se ha descrito anteriormente, y utilizar la limpiadora de vapor en el segundo paso. Lo mejor es utilizar una boquilla de chorro concentrado y el cepillo redondo adecuado. De esta manera, se pueden limpiar las juntas individualmente con movimientos rápidos. La combinación del calor y la acción mecánica elimina incluso la suciedad más profunda. Por último, la suciedad desprendida puede limpiarse con un paño.
Eliminar el moho de las juntas
En las habitaciones con mucha humedad, es fácil que se forme moho, que se adhiere a las superficies rugosas y porosas de las juntas. Esto no solo es visualmente antiestético, sino que también puede tener consecuencias para la salud de los alérgicos y las personas con sistemas inmunitarios débiles. Para eliminar el moho, se pueden utilizar detergentes que contengan alcohol o alcohol de limpieza (alcohol isopropílico). La solución de alcohol se aplica en juntas con un cepillo o un paño y luego se evapora. Las manchas no suelen eliminarse visualmente con este método, ya que el alcohol no contiene agentes blanqueadores. Si quiere que la junta vuelva a estar impecable, el peróxido de hidrógeno ha demostrado ser un eficaz remedio casero. Una solución del 3 % es suficiente para combatir eficazmente el moho. Para prolongar el tiempo de acción, se puede colocar un trozo de papel de cocina empapado en la junta. Después de media hora, aclare la solución con abundante agua.
Si el moho ya ha penetrado profundamente en la junta, la única solución que existe es sustituir el material. Para evitar esto, hay que prevenir activamente la aparición de moho. La mejor manera de lograrlo es ventilando con regularidad. Si no hay ventanas, un sistema de extracción de aire puede ayudar. También es aconsejable secar todas las superficies mojadas después de la ducha para eliminar la humedad rápidamente.
Limpieza de las juntas de silicona
Las juntas de silicona se encuentran, por ejemplo, entre los lavabos y las paredes alicatadas. Son mucho más sensibles que las juntas de mortero y, por tanto, deben limpiarse con especial cuidado. Cuando se utiliza la limpiadora de vapor, solo deben vaporizarse, ya que frotar o usar la boquilla de alto rendimiento puede dañar rápidamente la superficie. En las juntas de silicona también puede formarse moho. Si el moho ya ha penetrado en el material, sustituir la junta suele ser más económico que limpiarla.