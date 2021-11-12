Limpieza de los desagües: lo más eficaz

Grasa y restos de comida en la cocina, jabón, productos cosméticos y cabello en el baño: por los desagües domésticos fluyen cada día muchas cosas que, con el tiempo, forman depósitos en las tuberías. Si estos depósitos no se eliminan con regularidad, acaban obstruyendo la tubería y el agua ya no puede salir.

En el mercado existe un sinfín de gránulos, geles y espumas potentes que prometen ser una solución rápida. Sin embargo, al final, los detergentes limpiadores químicos suelen tener un único efecto: atascar por completo el desagüe. Cuando se atasca el desagüe del fregadero o del lavabo no es necesario recurrir directamente a un producto desatascador. Existen muchos remedios caseros de eficacia probada que también ayudan a desatascar desagües y tuberías.