Limpieza de los desagües sin productos químicos
¿Está obstruido el desagüe de la ducha o la bañera? ¿Sale un olor desagradable del desagüe de la cocina? Estos casos requieren actuar rápidamente. Sin embargo, no hay que recurrir enseguida a un limpiador de tuberías cuando se obstruye un desagüe en casa. Estos consejos y remedios caseros le ayudarán a limpiar el desagüe obstruido de forma respetuosa con el medio ambiente y a prevenir nuevos atascos.
Limpieza de los desagües: lo más eficaz
Grasa y restos de comida en la cocina, jabón, productos cosméticos y cabello en el baño: por los desagües domésticos fluyen cada día muchas cosas que, con el tiempo, forman depósitos en las tuberías. Si estos depósitos no se eliminan con regularidad, acaban obstruyendo la tubería y el agua ya no puede salir.
En el mercado existe un sinfín de gránulos, geles y espumas potentes que prometen ser una solución rápida. Sin embargo, al final, los detergentes limpiadores químicos suelen tener un único efecto: atascar por completo el desagüe. Cuando se atasca el desagüe del fregadero o del lavabo no es necesario recurrir directamente a un producto desatascador. Existen muchos remedios caseros de eficacia probada que también ayudan a desatascar desagües y tuberías.
Limpieza de los desagües con remedios caseros
Los desatascadores comerciales suelen ser agresivos y contaminan el medio ambiente y la salud. Si la tubería de desagüe no está completamente obstruida, es decir, si el agua puede fluir lentamente, los remedios caseros naturales, junto con una limpiadora de vapor, son una alternativa ecológicamente segura para eliminar los depósitos. Estos son los remedios caseros más eficaces:
- Vinagre y levadura en polvo: vierte 4 cucharadas de levadura en polvo en el desagüe atascado y echa inmediatamente después media taza (aproximadamente 100 ml) de esencia de vinagre. A continuación, estos agentes provocan una reacción química y comienzan a burbujear. En cuanto deje de escucharse el sonido del burbujeo, aclara con agua hirviendo para limpiar completamente el desagüe.
- Vinagre con bicarbonato de sodio: como alternativa a la levadura en polvo, se puede utilizar bicarbonato de sodio. Vierta cuatro cucharadas bicarbonato de sodio por el desagüe, añada media taza de esencia de vinagre y al cabo de poco tiempo, cuando ya no se escuche el burbujeo, eche agua caliente.
Limpieza de los desagües con la limpiadora de vapor
Una herramienta especialmente adecuada para la limpieza de desagües es también la limpiadora de vapor. La combinación de chorro de vapor y temperatura consigue licuar y desprender la suciedad persistente y grasienta en cuestión de segundos. Además, el vapor llega a rincones de difícil acceso. De esta manera se deshacen los pequeños atascos y también desaparecen los malos olores.
Cómo se hace:
- Sujeta la boquilla de chorro concentrado (boquilla de alto rendimiento) en el desagüe y suelta vapor. Mientras tanto, mantén un paño de microfibras sobre el desagüe para protegerlo de las salpicaduras de suciedad.
- Durante la limpieza procura no vaporizar directamente los nervios de plástico situados debajo de la rejilla del desagüe, ya que podrían resultar dañados por las altas temperaturas.
Consejo
Los desagües de la cocina y el cuarto de baño deben vaporizarse con regularidad. Esto evita la formación de depósitos y malos olores. Además, la boquilla de chorro concentrado también puede utilizarse para limpiar fácilmente el rebosadero del lavabo y el fregadero.
Cuando nada funciona: desatascador de ventosa y desatascador en espiral
A menudo, la obstrucción se encuentra en el sifón, es decir, en la pieza con forma de U situada bajo el desagüe. Por esta razón, para los atascos especialmente difíciles es aconsejable utilizar un desatascador de ventosa, también llamado de desatascador campana. La presión generada por el émbolo cambia constantemente y consigue desprender la suciedad formada por pelos, grasa o restos de comida. Para ello, sostenga el desatascador en el centro del desagüe y presione firmemente hacia abajo contra el lavabo o fregadero. Deja fluir agua por la pila hasta que el desatascador quede completamente cubierto, entonces mueve el desatascador hacia arriba y hacia abajo sin sacarlo completamente del agua. Después de unas cuantas pasadas, comprueba si el agua vuelve a correr por el desagüe. Si no es así, repite el procedimiento hasta que el desagüe se haya desatascado.
Existen otros medios mecánicos para eliminar las obstrucciones, como los desatascadores en espiral y los cepillos limpiadores de desagües. En muchos casos, el sifón también se puede desmontar con relativa facilidad y limpiarse por separado.
Evitar las obstrucciones de los desagües
Las obstrucciones persistentes en los desagües del cuarto de baño y la cocina se pueden evitar teniendo en cuenta un par de cosas en el día a día. Estos consejos ayudan a prevenir los atascos en los desagües del hogar:
- Limpieza regular con agua hirviendo: los pequeños depósitos en la tubería se eliminan y el desagüe se mantiene permanentemente limpio.
- No tires los restos de comida por el desagüe de la cocina.
- Proteje los desagües del lavabo, la ducha y la bañera con una rejilla para pelos.
- Incluye los desagües en la rutina de limpieza: si ya estás usando la limpiadora de vapor en la cocina y el baño, limpia rápidamente los desagües también con vapor. Esto te evitará realizar una limpieza posterior a fondo.