Kit de boquilla de alto rendimiento
El kit de boquilla de alto rendimiento contiene una boquilla de alto rendimiento con pieza de prolongación. Perfecto para limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente en lugares de difícil acceso, como bordes o juntas.
La boquilla de alto rendimiento con pieza de prolongación incluida en el kit incrementa de manera importante la potencia de limpieza de la boquilla de chorro concentrado. El chorro de vapor actúa con mayor efectividad y permite limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente lugares de difícil acceso, como rincones, bordes o juntas. Apta para numerosas aplicaciones en la cocina, el baño y el váter.
Características y ventajas
Orificio de emisión de vapor más estrecho
- La potencia de limpieza del chorro de vapor se incrementa considerablemente.
- La mayor potencia de limpieza permite eliminar sin problemas la suciedad de las juntas y los rincones.
Pieza de prolongación para la boquilla de chorro concentrado
- Acceso sin esfuerzos a lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|107 x 21 x 21
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
RECAMBIOS Kit de boquilla de alto rendimiento
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.