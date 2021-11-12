Limpieza del inodoro con remedios caseros

El inodoro también se puede limpiar con diferentes remedios caseros. El detergente en polvo, que funciona bien contra las incrustaciones de cal y orina gracias al descalcificador y la lejía integrados, es especialmente popular. Basta con espolvorear el interior del inodoro con el detergente, dejar que actúe durante unos 15 minutos y luego limpiarlo con la escobilla del inodoro. Finalmente, tira de la cadena y el inodoro volverá a brillar con un nuevo esplendor.

Otro remedio casero muy popular es la combinación de vinagre y bicarbonato de sodio. Para ello, vierte medio litro de vinagre y de 2 a 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en el inodoro y distribúyelo. Como alternativa, se pueden utilizar 100 mililitros de esencia de vinagre o levadura en polvo en lugar de bicarbonato de sodio. Deja actuar la mezcla durante unos 15 minutos y luego cepilla para desprender la cal y las incrustaciones de orina. También sirve un refresco de cola o pastillas limpiadoras de dentaduras, pero estos remedios caseros deben dejarse actuar durante unos 30 minutos.