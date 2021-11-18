Limpieza del lavavajillas

Descalcificación del lavavajillas con remedios caseros

Además de la limpieza mecánica de los componentes, el lavavajillas también debe descalcificarse de vez en cuando. En principio, el lavavajillas se descalcifica con un ciclo vacío sin platos. Existen productos de limpieza especiales, pero la descalcificación es igual de sencilla con los remedios caseros adecuados. Para ello, espolvorea una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio o levadura en polvo en el fondo de la máquina vacía. Llena el compartimento para detergente con unos 20 mililitros de esencia de vinagre y, a continuación, ejecuta un programa a la temperatura más alta posible sin prelavado. Si no se puede desactivar la función de prelavado, también se puede añadir la esencia de vinagre directamente a la máquina precalentada después del prelavado. Lo importante es que el bicarbonato de sodio y el vinagre no se junten directamente, ya que por separado pueden desarrollar mejor sus propiedades. Esta mezcla no solo descalcifica el lavavajillas, sino que también tiene un efecto antibacteriano. En lugar de esencia de vinagre, también se puede utilizar una taza de vinagre, que debe añadirse a la máquina después de calentarla. Para obtener los mejores resultados, apaga la máquina durante 1 hora después de añadir el vinagre para prolongar el tiempo de acción. Por último, espera a que la máquina se haya enfriado para que no salga el penetrante vapor de vinagre.