Limpieza en profundidad, comodidad ergonómica y versatilidad: la lava-aspiradora SE 4, con su atractivo diseño de trineo, garantiza la limpieza a fondo y la higiene en muchas superficies textiles. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher ofrece los mejores resultados de limpieza: el agua limpia del grifo y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y se aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. Ideal para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas. Como producto multifuncional 3 en 1, el equipo también puede utilizarse como aspiradora en seco y húmedo totalmente funcional. El gran depósito de agua limpia extraíble de 4 l es resistente a los golpes y translúcido, por lo que facilita el llenado y el vaciado. El agua sucia aspirada se recoge en el depósito del equipo. La empuñadura de puente 3 en 1 permite transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito con gran comodidad. Los accesorios suministrados pueden guardarse fácilmente en el equipo, que es fácil de limpiar después de su uso, para lograr una vida útil más prolongada del producto.