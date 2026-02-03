Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus
El kit de limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N limpia las ventanas en un abrir y cerrar de ojos sin gotear y sin dejar marcas. Gracias a la batería intercambiable (de compra opcional), es posible limpiar sin interrupción.
Con la WV 5 Plus N, Kärcher —que inventó la limpiadora de cristales a batería— comercializa un equipo que perfecciona aún más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin goteo. La autonomía de la batería prolongada permite también realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Y gracias al práctico sistema de baterías intercambiables, incluso es posible limpiar ventanas sin interrupción comprando una segunda batería. El asa del equipo incorpora un componente blando que hace que la WV 5 Plus N incluso supere en manejabilidad y ergonomía a la serie predecesora. Además, el equipo cuenta con distanciadores en la boquilla aspiradora. Esta característica proporciona unos resultados de limpieza aún mejores hasta los bordes de las ventanas. El equipo de serie también incluye una boquilla aspiradora estrecha para ventanas con travesaños. La perfecta interacción entre la botella pulverizadora y el paño de microfibras garantiza una limpieza eficaz y, en combinación con la limpiadora de cristales a batería, unas ventanas limpias y sin restos.
Características y ventajas
Batería extraíbleGracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.
Cómoda limpieza de bordesGracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la bateríaGracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
Boquilla aspiradora intercambiable
- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
- El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo tres veces más rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito, sin contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|185
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso con batería (kg)
|0,7
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 280 x 325
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Videos
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS WV 5 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.