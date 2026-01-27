Limpiadora de vapor SC 4 Deluxe Iron
La SC 4 Deluxe Iron permite una limpieza de vapor cómoda y sin interrupciones, incluida una plancha de vapor a presión y un excelente almacenaje de accesorios directamente en el equipo.
La limpiadora de vapor SC 4 Deluxe Iron limpia con potencia a 4,0 bares y elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de superficies duras. El depósito es extraíble y rellenable permanentemente, lo que garantiza una limpieza ininterrumpida. El compartimento de almacenaje para accesorios integrado extragrande permite un almacenaje cómodo de los accesorios, los cables y la manguera en el propio equipo. Otras características son la cinta luminosa LED para la indicación del modo de funcionamiento, la boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible para la máxima ergonomía, la innovadora tecnología de láminas, un práctico sistema de cierre de autofijación para el paño para suelos y los múltiples accesorios para la eliminación de la suciedad resistente en azulejos, placas de cocina, campanas extractoras y juntas. Las tres posiciones de regulación del vapor permiten ajustar siempre el caudal de vapor a la perfección en función de la superficie y la suciedad. Además, con la plancha de vapor a presión incluida se reduce a la mitad el tiempo de planchado.
Características y ventajas
Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanenteLimpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.
Cómodo almacenaje de accesorios y posición de estacionamientoAlmacenaje cómodo de accesorios, tubos de prolongación, cables y manguera de vapor. Posición de estacionamiento para aparcar fácilmente la boquilla para suelos cuando se interrumpe el trabajo.
Indicador luminoso LED en el equipoCuando el indicador LED está iluminado en rojo, el equipo aún se está calentando. Cuando se ilumina en verde, el equipo está listo para su uso.
Plancha de vapor a presión EasyFinish
- Plancha de vapor a presión con ajuste fijo de temperatura, desconexión automática y suela deslizante. Hasta 50 % de ahorro de tiempo.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
- Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación del caudal de vapor en 3 fases
- El caudal de vapor se puede adaptar a la superficie y grado de suciedad.
Regulador de encendido / apagado en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 130
|Potencia calorífica (W)
|2200
|Máx. presión de vapor (bar)
|4
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1,3
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Cepillo para juntas
- Plancha de vapor a presión EasyFinish
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (tres niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.3 m
- Conexión para plancha
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
- Planchado
- Juntas de azulejos
Accesorios
RECAMBIOS SC 4 Deluxe Iron
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.