Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery
Se sostiene de forma ergonómica en la mano, es muy ligera y se puede manejar con facilidad: la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery.
La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery funciona de forma fiable y silenciosa. El hilo de corte girado resulta especialmente útil: no solo proporciona un corte preciso, sino que también llega a todas las esquinas y pasos estrechos en el jardín. Para que el hilo siempre tenga la longitud ideal, se reajusta automáticamente. Además, la función de corte de bordes se encarga de que el borde del césped a lo largo de caminos y terrazas esté siempre limpio. La podadora a batería es muy ligera y se sostiene de forma ergonómica en la mano gracias al asa auxiliar.
Características y ventajas
Sistema de corte eficienteEl hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del jardín. El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.
Corte de bordesCabezal de corte regulable para garantizar unos bordes limpios del césped a lo largo de terrazas y caminos.
LigeraSu reducido peso permite podar sin cansarse ni realizar grandes esfuerzos.
Prolongación automática del hilo
- Gracias al reajuste automático, siempre se garantiza una longitud perfecta del hilo.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Posición de trabajo cómoda y beneficiosa para la espalda gracias al asa auxiliar.
Práctica cubierta protectora
- La cubierta protectora protege al usuario de cortes.
- Depósito práctico en descansos de trabajo gracias a los puntos de apoyo adicionales.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Uso opcional de cuchillas de corte
- Ideal para trabajos especialmente exigentes como la eliminación de malas hierbas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Diámetro de corte (cm)
|25
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|1,6
|Regulación de la velocidad
|no
|Número de revoluciones (rpm)
|9500
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 300 (2,5 Ah) / máx. 600 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 30 (2,5 Ah) / máx. 60 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Borde del césped
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Asa adicional
- Cabezal de corte regulable
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS LTR 18-25 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.