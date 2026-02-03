Cortabordes a batería LTR 18-30 Battery Set
La herramienta versátil que proporciona unos bordes limpios del césped, un trabajo ergonómico y un fácil acceso a las esquinas: la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-30 Battery Set. Incl. batería y cargador rápido.
La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-30 Battery Set es realmente versátil. Gracias al hilo de corte girado, la podadora proporciona un corte preciso y llega sin problemas a todas las esquinas y espacios estrechos del jardín. La longitud del hilo siempre está perfectamente ajustada gracias a su reajuste automático. Con ayuda de la función de corte de bordes, la podadora garantiza un borde limpio del césped a lo largo de caminos y terrazas. Para podar el césped debajo de obstáculos bajos, el ángulo de inclinación se puede ajustar de forma rápida y sencilla. El ángulo abatible de protección de plantas impide que se dañen las flores y los árboles accidentalmente. El asa telescópica y también el asa auxiliar regulable en altura garantizan una posición ergonómica y erguida durante el trabajo. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador rápido.
Características y ventajas
Sistema de corte eficienteEl hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del jardín. El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.
Corte de bordesCabezal de corte regulable para garantizar unos bordes limpios del césped a lo largo de terrazas y caminos.
Cabezal de corte que se puede desbobinarPodado ergonómico incluso debajo de obstáculos bajos como bancos de jardín.
Ángulo abatible de protección de plantas
- Impide que, al podar, se dañen las plantas a lo largo de parterres floridos y árboles.
Asa telescópica
- Se puede adaptar a la estatura. Para una posición de trabajo erguida y beneficiosa para la espalda.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Empuñadura de goma para una sujeción segura y una agradable sensación al trabajar.
- Asa auxiliar regulable en altura. Para una posición ergonómica al trabajar.
Prolongación automática del hilo
- Gracias al reajuste automático, siempre se garantiza una longitud perfecta del hilo.
Práctica cubierta protectora
- La cubierta protectora protege al usuario de cortes.
- Depósito práctico en descansos de trabajo gracias a los puntos de apoyo adicionales.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Uso opcional de cuchillas de corte
- Ideal para trabajos especialmente exigentes como la eliminación de malas hierbas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Diámetro de corte (cm)
|30
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|1,6
|Regulación de la velocidad
|no
|Número de revoluciones (rpm)
|7800
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 350 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 30 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Borde del césped
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 18 V (1 unidad)
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Estribo de protección para plantas
- Ajuste del ángulo de inclinación
- Asa adicional
- Cabezal de corte regulable
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS LTR 18-30 Battery Set
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.