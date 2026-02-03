Cortacésped a batería LMO 2-18
Con motor sin escobillas: el manejable cortacésped a batería LMO 2-18 Battery con una anchura de corte de 32 cm es ideal para pequeñas superficies de césped de hasta 250 m².
El ligero y manejable cortacésped a batería LMO 2-18 Battery, con una anchura de corte de 32 centímetros, es ideal para pequeñas superficies de césped de hasta 250 metros cuadrados. La altura de corte se puede ajustar en 5 etapas de 25 a 60 milímetros. Junto con el potente motor sin escobillas, la hierba se corta siempre a la perfección. Al cortar a lo largo de bordes o lindes, los peines para césped enderezan las briznas de hierba, que de este modo se recogen de forma óptima. La hierba cortada se recoge en el depósito colector de hierba de 30 litros. El mango guía de altura regulable garantiza una postura erguida y cómoda al cortar, y su diseño plegable permite ahorrar espacio de almacenamiento. Gracias al asa de transporte, el ligero cortacésped a batería también puede transportarse hasta el lugar de uso; por ejemplo, por las escaleras. El LMO 2-18 Battery es compatible con todas baterías intercambiables de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Características y ventajas
Potente motor sin escobillasAlto rendimiento y mayor vida útil del equipo
Llenado óptimo del depósito colector de hierbaGracias al flujo de aire optimizado, el depósito colector de hierba se llena hasta un 95 %. Así podrá trabajar durante más tiempo sin interrupciones.
Indicador del nivel de llenadoLa tapa del depósito colector de hierba se cierra cuando está completamente lleno y hay que vaciarlo.
Ajuste sencillo de la altura de corte
- La altura de corte deseada puede ajustarse en 5 etapas en un rango de 25 a 60 mm con un solo movimiento del asa.
Corte hasta el borde del césped
- Los peines para césped recogen automáticamente incluso la hierba que crece junto a los bordes.
Diseño compacto
- El recipiente colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y guardarse en el cortacésped ahorrando espacio.
- El mango guía plegable permite un almacenaje sin ocupar mucho espacio.
Asa de transporte integrada
- Asa de transporte integrada para transportar la máquina sin esfuerzo.
Concepto de funcionamiento ergonómico
- El mango guía puede adaptarse individualmente a la estatura del usuario para mantener una postura de trabajo erguida en todo momento.
- Empuñadura de espuma para un agarre seguro y una sensación agradable.
- El estribo de encendido continuo del mango guía garantiza un manejo cómodo.
Llave de seguridad
- Protección para niños que evita un arranque involuntario del cortacésped.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
- Duradera y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería de recambio se puede utilizar en equipos de plataforma de baterías de 18 V Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Ancho de corte (cm)
|32
|Altura de corte (mm)
|25 - 60
|Ajuste de la altura de corte
|5 posiciones
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|30
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Número de revoluciones (rpm)
|3500
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 125 (2,5 Ah) / máx. 250 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 14 (2,5 Ah) / máx. 28 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|10,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Recipiente colector de hierba
Equipamiento
- Cuchilla
- Mango guía regulable en altura
- Asa de transporte integrada
- Indicador del nivel de llenado
Videos
Campos de aplicación
- Césped
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS LMO 2-18
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.