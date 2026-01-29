Cortacésped a batería LMO 3-18
El cortacésped a batería de 18 V, ligero y manejable, con un potente motor sin escobillas y una anchura de corte de 34 cm, es idóneo para superficies de césped de hasta 350 m².
El cortacésped a batería de 18 V es ligero, manejable y tiene un potente motor sin escobillas. Corta con precisión y en poco tiempo superficies de césped de hasta 350 metros cuadrados. La anchura de trabajo es de 34 centímetros. La altura de corte deseada puede ajustarse de forma sencilla y centralizada en 5 pasos de 25 a 60 milímetros. Gracias al control inteligente del motor, la función iPower garantiza que el número de revoluciones se ajuste automáticamente a las condiciones de la hierba al segarla. Al cortar en bordes o lindes, los peines para césped enderezan las briznas de hierba para poder agarrarlas mejor. Con el sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada se distribuye uniformemente por el césped como abono natural durante el acolchado o se recoge en el depósito colector de hierba de 35 litros, para cortar durante un largo periodo de tiempo sin interrupciones. El mango guía es ajustable en altura para una posición de trabajo cómoda. Cuando el bastidor está plegado, puede guardarse en poco espacio. Dispone de asas de transporte integradas para facilitar el transporte por escaleras. Compatible con todas las baterías intercambiables de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Características y ventajas
Potente motor sin escobillasAlto rendimiento y mayor vida útil del equipo
iPowerRendimiento adicional y autonomía de la batería optimizada. Gracias al control inteligente del motor, el número de revoluciones se ajusta automáticamente a las condiciones de la hierba al segar.
Sistema de corte 2 en 1La hierba cortada se acumula de manera eficiente en el recipiente colector mientras se está cortando el césped. Función de mantillo: utilizando la cuña para mantillo, la hierba cortada se distribuye por el césped para que sirva como abono natural. Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Llenado óptimo del depósito colector de hierba
- Gracias al flujo de aire optimizado, el depósito colector de hierba se llena hasta un 95 %. Así podrá trabajar durante más tiempo sin interrupciones.
Indicador del nivel de llenado
- La tapa del depósito colector de hierba se cierra cuando está completamente lleno y hay que vaciarlo.
Cómodo ajuste de la altura de corte
- La altura de corte deseada puede ajustarse en 5 etapas en un rango de 25 a 60 mm con un solo movimiento del asa.
Corte hasta el borde del césped
- Los peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que crece cerca de los bordes.
Diseño compacto
- El recipiente colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y guardarse en el cortacésped ahorrando espacio.
- El mango guía plegable permite un almacenaje sin ocupar mucho espacio.
Asa de transporte integrada
- Asa de transporte integrada para transportar la máquina sin esfuerzo.
Concepto de funcionamiento ergonómico
- El mango guía puede adaptarse individualmente a la estatura del usuario para mantener una postura de trabajo erguida en todo momento.
- Empuñadura de espuma para un agarre seguro y una sensación agradable.
- El estribo de encendido continuo del mango guía garantiza un manejo cómodo.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Ancho de corte (cm)
|34
|Altura de corte (mm)
|25 - 60
|Ajuste de la altura de corte
|5 posiciones
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|35
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Número de revoluciones (rpm)
|3500
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 175 (2,5 Ah) / máx. 350 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 14 (2,5 Ah) / máx. 28 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Kit triturador
- Recipiente colector de hierba
Equipamiento
- Cuchilla
- Mango guía regulable en altura
- Asa de transporte integrada
- Indicador del nivel de llenado
Campos de aplicación
- Césped
