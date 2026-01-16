Cortasetos telescópico a batería PHG 18-45 Battery
El cortasetos a batería con prolongación telescópica PHG 18-45 Battery con prolongación corta setos altos sin escalera. El cabezal de corte plegable permite el corte de distintos contornos.
Si el seto aspira a llegar muy alto, el jardinero también tendrá que hacerlo. El cortasetos con prolongación telescópica con funcionamiento por baterías PHG 18-45 Battery, con un alcance de hasta 4 metros, nos ayudará con esta tarea. Se da una forma bonita a todas las partes del seto sin escalera y sin tener que agacharnos. Además, la barredora de corte instalable sirve para que los trozos de seto cortados no caigan hacia dentro, sino que caigan delante del seto. Gracias al cabezal de corte plegable 115 grados se garantiza una buena postura de trabajo en distintas posiciones de trabajo. De esta forma también se puede garantizar una guía de corte óptima al cortar la parte superior del seto. La correa del hombro evita el cansancio de los brazos y los hombros en caso de trabajos prolongados mediante una distribución óptima del peso. La cuchilla afilada con diamante posee una función de sierra en la parte delantera para poder cortar también ramas más gruesas sin problemas. Además, está provisto de un protector de cuchilla mediante el cual se evitan daños accidentales en el suelo o los edificios, así como en la propia cuchilla. Finalmente, un ojal de suspensión integrado permite colgarlo en el garaje o el cobertizo en poco espacio.
Características y ventajas
Prolongación
- Permite el corte de setos altos. Con cierres enroscables rápidos y almacenamiento en poco espacio.
Cabezal de corte inclinable
- Los 4 niveles en el intervalo de 115° permiten el corte de distintos contornos.
Barredora de corte
- De esta forma los trozos de seto cortados no caen hacia dentro, sino delante del seto, lo cual resulta muy práctico.
Función de serrado
- Mediante la función de sierra integrada también se pueden cortar ramas gruesas.
Correa para el hombro
- La distribución de peso óptima evita que se cansen los brazos durante trabajos prolongados.
Cuchilla de corte de diamante
- La cuchilla permite realizar cortes precisos y obtener un resultado de corte limpio en general.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Sujeción agradable incluso durante trabajos prolongados gracias al asa ergonómica.
Encendido de seguridad
- El encendido de seguridad evita el arranque involuntario del cortasetos.
Protección de guía
- Protege la hoja y previene daños en edificios y suelos.
- Con colgador para un almacenaje práctico en la pared.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Con pantalla LCD (indicación de duración restante, tiempo de carga y capacidad) y Real Time Technology.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede usar en otros equipos de plataforma de 18 V.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|45
|Paso de diente (mm)
|18
|Ángulo del cabezal de corte (°)
|115
|Tipo de cuchillas de corte
|Punzonado, afilado con diamante
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2700
|Accionamiento
|Motor de cepillos
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 250 (2,5 Ah) / máx. 500 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Anchura del seto: 1 m, corte horizontal
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
- Barredora de corte
- Prolongación
- Correa para el hombro
Equipamiento
- Función de serrado
- Protección de guía
- Argolla de sujeción
Campos de aplicación
- Setos
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.