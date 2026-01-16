Motosierra a batería CNS 18-30 Battery
Fácil en cuanto al manejo, versátil en la aplicación y perfecto para el cuidado de los árboles: la ligera motosierra a batería CNS 18-30 Battery con sistema de tensado de cadena sin herramientas.
La motosierra a batería CNS 18-30 Battery de Kärcher tiene un peso reducido y una longitud de espada ideal, lo que la hace perfecta para utilizarla de forma cómoda y versátil en la poda de árboles. Gracias a la excelente velocidad de la cadena, las tareas de corte se realizan con rapidez y sin esfuerzo. El sistema para tensar la cadena sin herramientas y la lubricación de cadena automática consiguen que esta motosierra a batería sea muy fácil de manejar. La combinación de freno de la motosierra y desbloqueo en dos etapas garantiza una elevada seguridad. El equipo de serie incluye el equipo, la espada, la cadena, el protector de la espada y un bote de aceite.
Características y ventajas
Tensado de cadena sin herramientasCómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.
Lubricación automática de la cadenaUso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.
Protección antirretrocesoLa cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de efecto de retroceso.
Tope de garras
- Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.
Velocidad de primera clase
- Velocidad de cadena de 10 m/s: para un rápido trabajo de corte.
Múltiples aplicaciones
- La espada de 30 cm de longitud tiene múltiples usos.
Desbloqueo de seguridad
- Evita el arranque involuntario de la motosierra.
Depósito de aceite transparente
- El nivel de aceite se controla en todo momento mediante un cristal visor transparente.
Motor sin escobillas
- Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Riel guía (cm)
|30
|Velocidad de la cadena (m/s)
|10
|Paso de cadena
|3/8" LP
|Potencia de los eslabones motrices
|1,1 mm / 0,043"
|Número de eslabones motrices
|45
|Capacidad del depósito de aceite (ml)
|200
|Intensidad acústica garantizada (dB/A)
|101
|Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 10 (2,5 Ah) / máx. 20 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø ramas: 10 cm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Riel guía
- Cadena de sierra
- Botella de aceite
Equipamiento
- protección de cadena
- Tensado de cadena sin herramientas
- Lubricación automática de la cadena
- Freno de cadena
- Indicador del nivel de aceite
Videos
Campos de aplicación
- Ramas
- Leña
- Árboles
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS CNS 18-30 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.