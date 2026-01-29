Sierra de pértiga a batería PGS 4-18
Fácil mantenimiento de zonas verdes: con la motosierra a batería PGS 4-18 , podrá cortar ramas, arbustos y matorrales de tamaño pequeño a mediano de forma rápida y sin esfuerzo.
La motosierra a batería PGS 4-18 de Kärcher es especialmente adecuada para cortar ramas con un diámetro de hasta 80 milímetros. El soporte de rama extraíble permite un uso seguro y fácil y evita el deslizamiento. Las hojas de sierra se pueden cambiar sin herramientas. Trabajar a una altura de hasta 3,5 metros también resulta fácil con la prolongación telescópica como accesorio opcional (no incluida en el volumen de suministro).
Características y ventajas
Hojas de sierra made in GermanyPara un óptimo rendimiento de corte.
Cambio de hojas de sierra sin herramientasCambio rápido y fácil de la hoja de sierra sin herramientas adicionales.
Soporte de rama extraíbleGarantiza una sujeción segura incluso al cortar con una sola mano. Desmontable sin herramientas en función del uso y la necesidad.
Pie de batería extraíble
- Fijación de la sierra a la prolongación telescópica sin peso adicional.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- El equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
Asa de goma
- Para la mayor comodidad, especialmente durante aplicaciones prolongadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Número de golpes (min-1)
|máx. 2500
|Diámetro de corte con soporte de rama (mm)
|máx. 50
|Diámetro de corte sin soporte de rama (mm)
|máx. 80
|Longitud de la corte con soporte de ramaDiámetro de corte hoja de sierra (mm)
|150
|Nivel sonoro (dB/A)
|83
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 120 (2,5 Ah) / máx. 240 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 18 (2,5 Ah) / máx. 36 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø ramas: 5 cm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Soporte de rama
- Pie de batería
- Hoja de sierra: Madera
Videos
Campos de aplicación
- Ramas
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS PGS 4-18
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.