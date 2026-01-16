Motosierra con pértiga a batería PSW 18-20 Battery
Con la sierra telescópica a batería PSW 18-20 es posible llegar fácilmente a cualquier rama a una altura de hasta 4 m. Para el cuidado seguro y cómodo de los árboles.
Gracias a su práctico complemento de prolongación, la sierra telescópica a batería PSW 18-20 es perfecta para la poda de árboles en altura. El ángulo de 30° de la espada permite cortar cómodamente ramas de hasta 4 m de altura desde la seguridad del suelo. El sencillo tensado de la cadena y la lubricación de cadena automática permiten utilizar el equipo sin esfuerzo. La correa para el hombro facilita el manejo incluso durante trabajos largos. En el volumen de suministro se incluye el equipo, la espada, la cadena, el protector de la espada, la correa para el hombro, la llave Allen para tensar la cadena y una botella de aceite.
Características y ventajas
Tensado sencillo de la cadenaTornillo de fácil acceso para tensar la cadena.
Lubricación automática de la cadenaUso de la sierra telescópica a batería con escaso mantenimiento.
Liberación rápidaLa sierra telescópica se puede desmontar en tres piezas y guardarla con comodidad.
Práctica correa para el hombro
- Evita el cansancio en brazos y hombros gracias a la distribución óptima del peso.
Prolongación
- De fibra de vidrio ligera: para cortar ramas de hasta 4 m de altura.
Gancho de estabilidad
- Permite cortar ramas de forma segura y precisa.
Ángulo de espada mejorado de 30°
- Para trabajar cómodamente desde el suelo.
Desbloqueo de seguridad
- Evita el arranque involuntario de la sierra telescópica.
Depósito de aceite transparente
- El nivel de aceite se puede controlar en todo momento mediante un cristal visor transparente.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Riel guía (cm)
|20
|Ángulo de espada (°)
|30
|Velocidad de la cadena (m/s)
|5,5
|Paso de cadena
|3/8" LP
|Potencia de los eslabones motrices
|1,1 mm / 0,043"
|Número de eslabones motrices
|33
|Capacidad del depósito de aceite (ml)
|50
|Intensidad acústica garantizada (dB/A)
|95
|Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Longitud con prolongación (m)
|2,9
|Longitud sin prolongación (m)
|2
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 80 (2,5 Ah) / máx. 160 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø ramas: 5 cm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Riel guía
- Cadena de sierra
- Botella de aceite
- Correa para el hombro
- Llave allen para tensionado de cadena
Equipamiento
- protección de cadena
- Lubricación automática de la cadena
- Indicador del nivel de aceite
Campos de aplicación
- Las ramas más altas
- Árboles
