Podadora a batería TLO 18-32 Battery
Podar con solo pulsar un botón: las tijeras de poda con funcionamiento por batería y hoja de bypass de gran calidad proporcionan un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 3 cm.
Las ramas con un diámetro de hasta 3 centímetros no presentan ninguna dificultad para las tijeras de poda con funcionamiento por batería de Kärcher. Gracias a la hoja de bypass de gran calidad, pueden podarse cuidadosamente y sin esfuerzo, sin importar lo difíciles de alcanzar que sean. Además, con un gancho adicional acoplable pueden eliminarse las ramas más difíciles del árbol. La poda nunca había sido tan fácil.
Características y ventajas
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery PowerEl equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
Hoja de bypassUn corte especialmente preciso y cuidado.
Gran alcanceIncluso las ramas más altas se alcanzan sin dificultad.
Gancho acoplable
- Gracias al gancho acoplable, pueden eliminarse las ramas más difíciles del árbol.
Desbloqueo de seguridad
- Evita un arranque involuntario de las tijeras de poda.
Asa de goma
- Para la mayor comodidad, especialmente durante aplicaciones prolongadas.
Cuchilla de acero con revestimiento de teflón
- La cuchilla de acero de gran calidad tiene una larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Accionamiento
|Motor de cepillos
|Longitud total (cm)
|91
|Espesor de corte de madera muerta (cm)
|2,8
|Espesor de corte de madera fresca (cm)
|3
|Potencia de corte (Nm)
|250
|Nivel sonoro (dB/A)
|80
|Material de las cuchillas
|Acero con revestimiento de teflón
|Espesor de las cuchillas (mm)
|4,8
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 375 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 20 (2,5 Ah) / máx. 40 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø ramas: 3 cm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Equipamiento
- Empuñadura: fijo, de un solo brazo
- Tipo de cuchilla de corte: Bypass
- Gancho para ramas
Accesorios
RECAMBIOS TLO 18-32 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.