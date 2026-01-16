Podadora a batería TLO 18-32 Battery

Podar con solo pulsar un botón: las tijeras de poda con funcionamiento por batería y hoja de bypass de gran calidad proporcionan un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 3 cm.

Las ramas con un diámetro de hasta 3 centímetros no presentan ninguna dificultad para las tijeras de poda con funcionamiento por batería de Kärcher. Gracias a la hoja de bypass de gran calidad, pueden podarse cuidadosamente y sin esfuerzo, sin importar lo difíciles de alcanzar que sean. Además, con un gancho adicional acoplable pueden eliminarse las ramas más difíciles del árbol. La poda nunca había sido tan fácil.

Características y ventajas
Podadora a batería TLO 18-32 Battery: Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
El equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
Podadora a batería TLO 18-32 Battery: Hoja de bypass
Hoja de bypass
Un corte especialmente preciso y cuidado.
Podadora a batería TLO 18-32 Battery: Gran alcance
Gran alcance
Incluso las ramas más altas se alcanzan sin dificultad.
Gancho acoplable
  • Gracias al gancho acoplable, pueden eliminarse las ramas más difíciles del árbol.
Desbloqueo de seguridad
  • Evita un arranque involuntario de las tijeras de poda.
Asa de goma
  • Para la mayor comodidad, especialmente durante aplicaciones prolongadas.
Cuchilla de acero con revestimiento de teflón
  • La cuchilla de acero de gran calidad tiene una larga vida útil.
Especificaciones

Características técnicas

Equipo a batería
Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Accionamiento Motor de cepillos
Longitud total (cm) 91
Espesor de corte de madera muerta (cm) 2,8
Espesor de corte de madera fresca (cm) 3
Potencia de corte (Nm) 250
Nivel sonoro (dB/A) 80
Material de las cuchillas Acero con revestimiento de teflón
Espesor de las cuchillas (mm) 4,8
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Rendimiento por carga de la batería * (Cortes) máx. 375 (2,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 20 (2,5 Ah) / máx. 40 (5 Ah)
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 2,4
Peso con embalaje incluido (kg) 3,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø ramas: 3 cm

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo

Equipamiento

  • Empuñadura: fijo, de un solo brazo
  • Tipo de cuchilla de corte: Bypass
  • Gancho para ramas
Podadora a batería TLO 18-32 Battery
Podadora a batería TLO 18-32 Battery
Videos
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS TLO 18-32 Battery 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 