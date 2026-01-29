Podadora a batería TLO 2-18
Corte de ramas con solo pulsar un botón: la podadora a batería, con su hoja de bypass de gran calidad, proporciona un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 2,5 cm.
Poda de árboles sencilla gracias a la potencia de la batería: las ramas con un diámetro de hasta 2,5 centímetros no presentan ninguna dificultad para la podadora a batería de Kärcher. Gracias a su potente cuchilla bypass, el corte es especialmente preciso y no requiere esfuerzo. La poda suave también favorece el crecimiento sano de las plantas. Esto facilita y hace más segura la tala y poda de árboles y también la poda de plantas leñosas. Cómodo trabajo por encima de la cabeza: con la extensión telescópica opcional (no incluida en el equipo de serie), trabajar a una altura de hasta 3,5 metros también resulta fácil y cómodo.
Características y ventajas
Hoja de bypassUn corte especialmente preciso y cuidado.
Desbloqueo de seguridadEvita un arranque involuntario de las tijeras de poda.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery PowerEl equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
Asa de goma
- Para la mayor comodidad, especialmente durante aplicaciones prolongadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Accionamiento
|Motor de cepillos
|Espesor de corte de madera fresca (cm)
|2,5
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 1400 (2,5 Ah) / máx. 2800 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø ramas: 15 mm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Equipamiento
- Tipo de cuchilla de corte: Bypass
Campos de aplicación
- Ramas
Accesorios
RECAMBIOS TLO 2-18
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.