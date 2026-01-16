Tijeras de poda para arbustos y hierba a batería GSH 18-20 Battery
Todo en línea: Con la tijera de poda para arbustos y hierbas 2 en 1 con funcionamiento por batería GSH 18-20 Battery se cortan los bordes del césped de manera exacta y los arbustos con forma bonita. Para unos resultados de corte precisos.
A los jardineros les encantan los contornos exactos, ya que dan la impresión de un jardín muy cuidado. Pero cuando se encuentran junto a piedras, caminos o una terraza, no es posible lograr bordes limpios con un cortacésped. Aquí es donde entra en juego la potente tijera de poda para arbustos y hierbas con funcionamiento por baterías GSH 18-20 Battery. Gracias a la cuchilla para césped con 12 centímetros de anchura, se cortan los bordes del césped con más exactitud que nunca. Además, es perfecto para intervalos de trabajo prolongados y un corte potente, gracias a su bajo peso y a la potente capacidad de la batería. Y puede hacer aún más: Los arbustos también obtienen una forma muy cuidada, naturalmente con la cuchilla adecuada. La cuchilla para arbustos de 20 centímetros de longitud con cuchillas dobles afiladas con diamante se puede acoplar sin herramientas en muy poco tiempo, con ayuda de un sistema de enrosque. Cuando se hayan alineado todos los bordes irregulares y se haya dado forma a las ramas desviadas, el versátil equipo 2 en 1 se puede colgar fácilmente en el cobertizo o el garaje sin apenas ocupar espacio usando el ojal de sujeción integrado en la guarda de la cuchilla. Para el siguiente uso potente.
Características y ventajas
Función 2 en 1Cambio sin esfuerzo entre la cuchilla para hierba y para arbustos, en función de las necesidades.
Cambio de cuchilla sin necesidad de usar herramientasGracias al sistema de enroscado inteligente.
Cuchilla afilada con diamante con hoja dobleSe logran resultados exactos.
Protección de guía y ojal de sujeción
- Almacenamiento en poco espacio.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Para una sujeción agradable durante trabajos prolongados.
Interruptor de seguridad
- Evita el arranque involuntario de la tijera de poda para arbustos y hierbas.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con indicación de la batería en el LCD: tiempo restante, tiempo de carga restante y capacidad de baterías. Potente y de larga vida útil gracias a las células de iones de litio. La batería se puede usar en otros equipos de plataforma Battery Power de Kärcher de 18 V.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte del cortador de arbustos (cm)
|20
|Distancia de dientes del cortador de arbustos (mm)
|10
|Ancho de corte del cortador de césped (cm)
|12
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Potencia por cada carga de la batería, restos de poda * (m)
|máx. 800 (2,5 Ah) / máx. 1600 (5 Ah)
|Potencia por cada carga de la batería, restos de hierba (m)
|máx. 1000 (2,5 Ah) / máx. 2000 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería ** (min)
|máx. 100 (2,5 Ah) / máx. 200 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|582 x 100 x 174
* Metros lineales longitud de la espada /
** Aplicación con cuchilla para hierba
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cortador de arbustos
- Cortador de césped
- Protección de cuchilla
Equipamiento
- Argolla de sujeción
Videos
Campos de aplicación
- Bordes de césped
- Arbustos
- Matorral
Accesorios
