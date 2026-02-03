Robot friegasuelos con rodillo RVF 7
Aspiración y fregado autónomos: RVF 7 limpia sin problemas los suelos duros y las alfombras de pelo corto. Los obstáculos pequeños se esquivan sin esfuerzo gracias a la cámara y a la inteligencia artificial.
Disfrute de una limpieza de suelos sin esfuerzo con el RVF 7 inteligente. El innovador robot de aspiración y limpieza no solo limpia suelos duros, sino también alfombras de pelo corto, de forma totalmente autónoma. Mediante la navegación LiDAR inteligente, la cámara y la tecnología de IA, detecta los obstáculos y se desplaza con precisión por todas las habitaciones. Con una potencia de aspiración de hasta 10.000 Pa, elimina sin esfuerzo la suciedad en la limpieza en seco y la tecnología de rodillos probada ofrece una excelente limpieza en húmedo. Controle el RVF 7 cómodamente desde la aplicación y disfrute de más tiempo libre, mientras le ofrece una limpieza deslumbrante.
Características y ventajas
Acreditada tecnología de rodillosEl rodillo giratorio se humedece continuamente con agua limpia y se limpia a fondo después de cada rotación. Esto garantiza una limpieza higiénica y elimina eficazmente la suciedad.
Detección de suciedad inteligenteEl RVF 7 detecta el grado de suciedad y adapta acordemente y de forma automática los parámetros de limpieza, por lo que garantiza una limpieza eficaz y exhaustiva.
Cámara en vivo con acceso remotoMediante la aplicación, se puede acceder en todo momento a la cámara en vivo conectada al RVF 7 y vigilar el propio hogar a distancia desde cualquier lugar.
Navegación precisa con LiDAR e inteligencia artificial
- Permite registrar los espacios de forma rápida y exacta, incluso en la oscuridad, de modo que el robot fregador y aspirador mantiene siempre la orientación y limpia de forma fiable.
- El sensor láser simple adicional y la cámara inteligente detectan objetos pequeños o planos que no son visibles para el LiDAR. Los obstáculos se transfieren a los mapas almacenados.
- La navegación LiDAR incluye un sensor integrado que reduce la altura del robot, lo que permite una limpieza óptima, también debajo de muebles bajos.
Rodillo limpiador elevable y cepillo principal con sistema antienredos de pelo
- Si el RVF 7 detecta suciedad húmeda o líquido en el suelo, el cepillo principal de la limpieza en seco se eleva automáticamente.
- Si durante la limpieza en húmedo el RVF 7 detecta una alfombra, el rodillo limpiador se eleva automáticamente, de este modo, se protege la alfombra de la humedad (ajustable individualmente en la aplicación).
- El cepillo principal está equipado con un sistema especial antienredos de pelo, para que se enreden significativamente menos pelos largos en el cepillo y se puedan eliminar de forma mucho más fácil.
Sistema de doble depósito con sensor integrado
- El rodillo de microfibra se humedece continuamente con agua del depósito de agua limpia, mientras que el agua sucia se recoge en un depósito por separado. Para suelos impecables en cada proceso de limpieza.
- La función de notificación integrada indica de forma óptica, acústica y con un aviso en la aplicación si el depósito de agua limpia está vacío o si el depósito de agua sucia está lleno.
Estación de carga, incl. placa de protección del suelo
- El RVF 7 supervisa siempre durante la limpieza su nivel de batería, regresa en caso necesario y de forma automática a la estación de carga y prosigue de forma autónoma la limpieza después de la carga.
- La placa de protección del suelo suministrada protege los suelos delicados de la humedad derivada del rodillo limpiador.
Cambio de modo con solo pulsar un botón
- Cambio más fácil y rápido del modo de limpieza con solo pulsar un botón directamente en el equipo; el manejo es intuitivo, cómodo y también posible sin la aplicación.
Rodillo lavable a máquina
- El rodillo limpiador se puede lavar en la lavadora a una temperatura de hasta 60 °C. De este modo puede eliminarse eficazmente también la suciedad resistente que se incrusta en el rodillo de microfibra con el paso del tiempo.
- La limpieza del rodillo en la lavadora ofrece, además de una limpieza fácil bajo el grifo, un resultado notablemente más higiénico.
Cómodo control mediante la aplicación
- Ajuste individual de los parámetros de limpieza: creación de mapas para diferentes pisos, establecimiento de zonas prohibidas, denominación de las habitaciones, fijación de tiempos de limpieza y mucho más.
- La potencia de aspiración, el consumo de agua y otros ajustes de limpieza se pueden configurar individualmente para cada habitación.
- Se puede consultar continuamente el avance de la limpieza y se puede acceder a informes de limpieza detallados.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|14,4
|Capacidad de la batería (Ah)
|5,2
|Potencia de aspiración (Pa)
|máx. 13000
|Depósito de agua limpia (ml)
|300
|Depósito de agua sucia (ml)
|130
|Depósito para la suciedad (ml)
|250
|Autonomía por recarga (min)
|150 (aspirar)
|Rendimiento en superficie (m²)
|160 (aspirar) / 60 (aspirar y fregar)
|Dimensiones del robot (la. x an. x al.) (mm)
|105
|Diámetro del robot (mm)
|360
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|350 x 350 x 105
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos de limpieza.
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop neutro, 30 ml
- Depósito para la suciedad
- Cepillo circular lateral: 4 x
- Unidad de limpieza
- 2 rodillos de microfibra color de amarillo.: 2 Unidad(es)
- Filtro: 2 x
- Herramienta de limpieza
- Depósito de agua limpia
- Depósito de agua sucia
- Estación de carga
- Placa de protección del suelo/aparcamiento
Equipamiento
- Sensores de caída
- Limpieza autónoma
- Detección de suciedad IA
- Detección de obstáculos IA
- Cámara en tiempo real
- Sensor de alfombras
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Conexión vía Bluetooth
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modo de limpieza en seco
- Modo de limpieza combinado (húmedo y seco)
- Barrido hasta los bordes
- Cepillo de limpieza elevable
- Mopa elevable
Videos
Campos de aplicación
- Para todos los suelos duros como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo o PVC
- En alfombras de pelo corto
Accesorios
RECAMBIOS RVF 7
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.