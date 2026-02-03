Robot friegasuelos con rodillo RVF 7 Comfort Extra
Aspiración y fregado autónomos: el RVF 7 Comfort Extra con cámara e IA limpia suelos duros y alfombras de pelo corto, mientras que la estación multifunción ofrece aún más autonomía.
Disfrute de una limpieza de suelos sin esfuerzo con el RVF 7 Comfort Extra inteligente. El innovador robot de aspiración y limpieza no solo limpia suelos duros, sino también alfombras de pelo corto, de forma totalmente autónoma. Mediante la navegación LiDAR inteligente, la cámara y la tecnología de IA, detecta los obstáculos y se desplaza con precisión por todas las habitaciones. Con una potencia de aspiración de hasta 10.000 Pa, elimina sin esfuerzo la suciedad en la limpieza en seco y la tecnología de rodillos probada de Kärcher ofrece una excelente limpieza en húmedo. La estación multifunción de RVF 7 Comfort Extra ofrece además una autonomía aún mayor.Si falta agua limpia o si los depósitos de agua sucia y suciedad en seco están llenos, RVF 7 Comfort Extra se desplaza de forma automática hacia la estación, donde se llena el agua limpia y se eliminan el agua sucia y la suciedad seca sin ningún esfuerzo. Controle el RVF 7 Comfort Extra cómodamente desde la aplicación y disfrute de más tiempo libre mientras le ofrece una limpieza deslumbrante.
Características y ventajas
Acreditada tecnología de rodillosEl rodillo giratorio se humedece continuamente con agua limpia y se limpia a fondo después de cada rotación. Esto garantiza una limpieza en húmedo higiénica y eficaz de los suelos duros.
Detección de suciedad inteligenteRVF 7 Comfort Extra detecta el grado de suciedad y adapta acordemente y de forma automática los parámetros de limpieza, por lo que garantiza una limpieza eficaz y exhaustiva.
Cámara en vivo con acceso remotoMediante la aplicación, se puede acceder en todo momento a la cámara en vivo conectada a RVF 7 Comfort Extra y vigilar el propio hogar a distancia desde cualquier lugar.
Navegación precisa con LiDAR e inteligencia artificial
- Permite registrar los espacios de forma rápida y exacta, incluso en la oscuridad, de modo que el robot fregador y aspirador mantiene siempre la orientación y limpia de forma fiable.
- El sensor láser simple adicional y la cámara inteligente detectan objetos pequeños o planos, como zapatos, calcetines o cables, que no son visibles para el LiDAR.
- Si el sistema de cámara láser detecta obstáculos, se transfieren a los mapas almacenables.
Rodillo limpiador elevable y cepillo principal con sistema antienredos de pelo
- Si RVF 7 Comfort Extra detecta suciedad húmeda o líquido en el suelo, el cepillo principal de la limpieza en seco se eleva automáticamente.
- Si en la limpieza en húmedo RVF 7 Comfort Extra detecta una alfombra, el rodillo limpiador se eleva automáticamente, por lo que se protege la alfombra de la humedad (ajustable individualmente en la aplicación).
- El cepillo principal está equipado con un sistema especial antienredos de pelo, para que se enreden significativamente menos pelos largos en el cepillo y se puedan eliminar de forma mucho más fácil.
Sistema de doble depósito con sensor integrado
- El rodillo de microfibra se humedece continuamente con agua del depósito de agua limpia, mientras que el agua sucia se recoge en un depósito por separado. Para suelos impecables en cada proceso de limpieza.
Estación multifunción
- La estación multifunción vacía y llena el depósito de agua y vacía automáticamente el depósito de suciedad seca. A continuación, el robot prosigue la limpieza de forma autónoma.
- Después de cada trayecto de limpieza, el rodillo limpiador se limpia de forma automática con agua caliente y, a continuación, se seca con aire caliente.
Cambio de modo con solo pulsar un botón
- Cambio más fácil y rápido del modo de limpieza con solo pulsar un botón directamente en el equipo o la estación multifunción; el manejo es intuitivo, cómodo y también posible sin la aplicación.
Rodillo lavable a máquina
- El rodillo limpiador se puede lavar en la lavadora a una temperatura de hasta 60 °C. De este modo puede eliminarse eficazmente también la suciedad resistente que se incrusta en el rodillo de microfibra con el paso del tiempo.
- Otra opción para la limpieza del rodillo limpiador, además de la limpieza en la estación multifunción.
Cómodo control mediante la aplicación
- Ajuste individual de los parámetros de limpieza: creación de mapas para diferentes pisos, establecimiento de zonas prohibidas, denominación de las habitaciones, fijación de tiempos de limpieza y mucho más.
- La potencia de aspiración, el consumo de agua y otros ajustes de limpieza se pueden configurar individualmente para cada habitación.
- Se puede consultar continuamente el avance de la limpieza y se puede acceder a informes de limpieza detallados.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|14,4
|Capacidad de la batería (Ah)
|5,2
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 67
|Potencia de aspiración (Pa)
|máx. 13000
|Depósito de agua limpia (ml)
|300
|Depósito de agua sucia (ml)
|130
|Depósito para la suciedad (ml)
|250
|Autonomía por recarga (min)
|150 (aspirar)
|Rendimiento en superficie (m²)
|160 (aspirar) / 60 (aspirar y fregar)
|Depósito de agua limpia estación multifunción (l)
|3
|Depósito de agua sucia estación multifunción (l)
|2,4
|Bolsa del filtro estación multifunción (l)
|4
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensiones del robot (la. x an. x al.) (mm)
|105
|Diámetro del robot (mm)
|360
|Dimensiones estación multifunción (la. x an. x al.) (mm)
|450 x 400 x 520
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|20,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|350 x 350 x 105
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos de limpieza.
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 500 ml, Foam Stop neutro, 2 x 30 ml
- Depósito para la suciedad
- Cantidad de bolsas filtrantes: 5 Unidad(es)
- Cepillo circular lateral: 4 x
- Unidad de limpieza
- 2 rodillos de microfibra color de amarillo.: 2 Unidad(es)
- Filtro: 2 x
- Herramienta de limpieza
- Depósito de agua limpia
- Depósito de agua sucia
- Estación multifunción
Equipamiento
- Sensores de caída
- Limpieza autónoma
- Detección de suciedad IA
- Detección de obstáculos IA
- Cámara en tiempo real
- Sensor de alfombras
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Conexión vía Bluetooth
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modo de limpieza en seco
- Modo de limpieza combinado (húmedo y seco)
- Limpieza autónoma: Agua caliente
- Secado autónomo de la mopa: Caliente
- Llenado automático del depósito
- Vaciado automático del depósito
- Vaciado automático del polvo
- Barrido hasta los bordes
- Cepillo de limpieza elevable
- Mopa elevable
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
Campos de aplicación
- Suelos duros
- En alfombras de pelo corto
Accesorios
RECAMBIOS RVF 7 Comfort Extra
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.