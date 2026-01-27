Caja de manguera CR 5.220 Automatic
El soporte de manguera CR 5.220 Automatic ofrece una manguera de 1/2" y 20 m de largo, una recogida automática y un desenrollado suave de la manguera.
El soporte de manguera compacto CR 5.220 Automatic, con manguera de gran calidad de 1/2" y 20 m de largo, sin ftalatos (< 0,1 %), permite enrollar y desenrollar rápidamente la manguera sin problemas y sin que se enrede. La retracción de la manguera funciona de forma automática y uniforme. El enrollador de mangueras automático cuenta con un freno integrado que garantiza una retracción de la manguera controlada. El soporte de manguera puede instalarse fácilmente gracias al cómodo soporte de pared y a los tornillos incluidos, y además puede girarse de forma flexible. Como accesorios se incluyen, además de la manguera de 20 m de largo y la manguera de conexión de 1,5 m de largo, la boquilla Plus de regulación continua, 1 conector de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop y una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2.
Características y ventajas
Retracción automática de la manguera
- Enrollado y desenrollado rápido, sin problemas y sin nudos.
Ya montado
- Incluye manguera de 20 m + 1,5 m de 1/2 in, lanza Plus, 2 conectores de mangueras, conexiones de grifos G3/4 y G1/2.
Orientable
- Para una alineación flexible.
Freno para la manguera
- Para una retracción de la manguera controlada y eficaz.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|8,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|487 x 285 x 402
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines