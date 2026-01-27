El soporte de manguera compacto CR 5.220 Automatic, con manguera de gran calidad de 1/2" y 20 m de largo, sin ftalatos (< 0,1 %), permite enrollar y desenrollar rápidamente la manguera sin problemas y sin que se enrede. La retracción de la manguera funciona de forma automática y uniforme. El enrollador de mangueras automático cuenta con un freno integrado que garantiza una retracción de la manguera controlada. El soporte de manguera puede instalarse fácilmente gracias al cómodo soporte de pared y a los tornillos incluidos, y además puede girarse de forma flexible. Como accesorios se incluyen, además de la manguera de 20 m de largo y la manguera de conexión de 1,5 m de largo, la boquilla Plus de regulación continua, 1 conector de mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop y una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2.