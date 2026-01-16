Soporte de manguera Basic
Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.
Muy robusto y práctico. Para un montaje fácil en paredes exteriores. Para un almacenamiento fácil y limpio de la manguera. Dotado de alojamiento para guardar los accesorios. Apropiado para todas las mangueras de jardín más conocidas del mercado.
Características y ventajas
Montaje fácil sobre paredes y muros exteriores
- Fácil de guardar
Muy práctico, ahorra espacio con los soportes para cabezales y lanzas
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 35 (1/2") / máx. 25 (5/8") / máx. 20 (3/4")
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|160 x 250 x 180