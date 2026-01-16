Soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony
Soporte de manguera compacto para regar en balcones, azoteas y jardines pequeños. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para guardar en el piso sin apenas ocupar espacio.
El primer enrollador de mangueras interior para el balcón permite olvidarse de las pesadas regaderas de una vez por todas. El compacto soporte de manguera CR 3.110 es la solución de riego ideal para balcones, azoteas y jardines pequeños. El fiable sistema antigoteo y el práctico almacenaje de accesorios reinventan la comodidad en el riego. Los dos acoplamientos Aqua Stop integrados permiten un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Las manchas de agua en la alfombra o el parqué han pasado a la historia gracias al inteligente concepto de almacenamiento de los accesorios y de los extremos de las mangueras. Además, el soporte de manguera CR 3.110 puede montarse también en grifos interiores gracias a la conexión de grifo adecuada para armaduras interiores. Y no olvidemos que el enrollador de mangueras interior también sirve de manguera de entrada para equipos K 2, entre otros.
Características y ventajas
Incl. manguera sin ftalatos de alta calidad de 10 más 2 m
Boquilla Plus 2.645-177.0
2 conectores de mangueras con Aqua Stop para desacoplar sin salpicaduras
Soporte de pared plano
Elementos de conexión para grifos de agua interiores y exteriores
Ya montado
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|10
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|10 (5/16")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|145 x 285 x 330
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 2 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
- Manguera 5/16": 10 m
- Manguera de conexión 5/16": 2 m
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Tornillos y tacos para el montaje en pared
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
Accesorios
RECAMBIOS Soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.