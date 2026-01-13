Aspersor circular CS 90 vario
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y aspersores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Para jardines y superficies pequeñas. Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Clavo robusto para terrenos irregulares o escarpados
- Estabilidad y robustez garantizadas
Adaptador adicional
- Para el riego de superficies rectangulares (CS 90 Vario)
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de caudal de agua
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Alcance de riego (2 bar)
|9 m
|Alcance de riego (4 bar)
|9 m
|Superficie de riego (4 bar)
|64 m² (4 bar) circle - 17 m² (4 bar) regtangular
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|113 x 117 x 135