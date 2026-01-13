Aspersor circular RS 130/3
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Regador circular con tres brazos giratorios. Para superficies y jardines de tamaño medio. Brazos robustos de metal. Compatible con todos los sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Brazos metálicos
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de caudal de agua
|15,5 l/min
|Alcance de riego (2 bar)
|≤ 11 m
|Alcance de riego (4 bar)
|≤ 13 m
|Superficie de riego (2 bar)
|95 m²
|Superficie de riego (4 bar)
|133 m²
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|200 x 248 x 100