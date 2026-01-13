Aspersor multifunción MS 100

Aspersor multifunción y para superficies MS 100 para jardines y superficies de pequeño tamaño. 6 formas de boquilla distintas permiten varios tipos de riego. Superficie de riego máxima: 78 m².

El aspersor multifunción y para superficies MS 100 es ideal para jardines y superficies de pequeño tamaño. 6 formas de boquilla distintas permiten varios tipos de riego. La superficie de riego máxima es de 78 m2. El aspersor se conecta sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Varias posibilidades de riego gracias a las 6 variantes del chorro
Argolla de elevación integrada en el asa
Especificaciones

Características técnicas

Volumen de caudal de agua 21 l/min
Alcance de riego (2 bar) ≤ 8,4 m
Alcance de riego (4 bar) ≤ 10 m
Superficie de riego (2 bar) 55 m²
Superficie de riego (4 bar) 78 m²
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 208 x 199 x 71
