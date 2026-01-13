Aspersor multifunción MS 100
Aspersor multifunción y para superficies MS 100 para jardines y superficies de pequeño tamaño. 6 formas de boquilla distintas permiten varios tipos de riego. Superficie de riego máxima: 78 m².
El aspersor multifunción y para superficies MS 100 es ideal para jardines y superficies de pequeño tamaño. 6 formas de boquilla distintas permiten varios tipos de riego. La superficie de riego máxima es de 78 m2. El aspersor se conecta sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Varias posibilidades de riego gracias a las 6 variantes del chorro
Argolla de elevación integrada en el asa
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de caudal de agua
|21 l/min
|Alcance de riego (2 bar)
|≤ 8,4 m
|Alcance de riego (4 bar)
|≤ 10 m
|Superficie de riego (2 bar)
|55 m²
|Superficie de riego (4 bar)
|78 m²
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|208 x 199 x 71