El aspersor multifunción y para superficies MS 100 es ideal para jardines y superficies de pequeño tamaño. 6 formas de boquilla distintas permiten varios tipos de riego. La superficie de riego máxima es de 78 m2. El aspersor se conecta sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.