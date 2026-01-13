Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio
Aspersor oscilante OS 5.320 S para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Con caudal de agua ajustable (0-máx.). La superficie de riego máxima es de 320 m2.
El aspersor oscilante OS 5.320 S sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. La superficie de riego máxima del aspersor oscilante es de 320 m2. El caudal de agua de este innovador aspersor se puede ajustar de cero al máximo en función de las necesidades. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con piqueta o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Disponen de la protección contra salpicaduras integrada SplashGuard, que permite una colocación y orientación cómoda sin mojarse. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Ajuste progresivo del alcance
- Para lograr un riego de precisión
Argolla de elevación integrada en el asa
- Se almacena o cuelga fácilmente.
Regulación de la amplitud de riego
- Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Protección contra salpicaduras
- Alineación cómoda
Especificaciones
Características técnicas
|Superficie de riego (2 bar)
|60 - 190 m² (2 bar)
|Superficie de riego (4 bar)
|100 - 320 m² (4 bar)
|Amplitud de riego (2 bar) (m)
|12
|Amplitud de riego (4 bar) (m)
|16
|Extensión de riego (2 bar) (m)
|5 - 16
|Extensión de riego (4 bar) (m)
|6 - 20
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Césped
- Superficies medianas y grandes
Accesorios
RECAMBIOS Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.