Temporizador de riego WT 5
El sistema de riego automático WT 5 activa y desactiva el riego de jardines de forma totalmente autónoma. El periodo y la duración del riego pueden programarse de forma precisa e individual.
El sistema de riego automático WT 5 ofrece cuatro modos: sistema de riego automático, sistema de riego manual, sistema de riego con cuenta atrás y función de pausa de 24 h. Con el sistema de riego automático, el WT 5 riega de forma totalmente personalizada en el momento programado y durante el tiempo de riego preestablecido. El programa de riego puede activarse cada día de la semana y ofrece un máx. de dos ciclos por día (mañana y/o tardes). Tiempo de riego máximo: 120 min. La función de sistema de riego manual puede activarse en cualquier momento. Con la función de cuenta atrás, el WT 5 riega durante un periodo definido y finaliza el riego automáticamente cuando el tiempo se agota. La función de pausa de 24 h permite al usuario interrumpir el programa de riego automático durante hasta 24 horas y puede volver a desactivarse en cualquier momento antes de que pasen las 24 h. En el equipo d
Características y ventajas
Selección del día de la semana y determinación del momento y duración de cada ciclo de riego (máx. 2 al día)Sistema de riego preciso: ideal para las regiones con restricciones de agua.
Display extraíbleProgramación sencilla y cómoda con una excelente visión general del programa de riego completo.
Indicación del estado de la batería y función de memoria para el cambio de bateríaLa monitorización de la funcionalidad y la programación se mantiene incluso después de cambiar la batería.
Conexión y desconexión automáticas
- Riego cómodo y periódico.
Posibilidad de riego manual
- Toma de agua breve.
Función de cuenta atrás para el sistema de riego
- Riego excepcionalmente flexible con desconexión automática.
Función de pausa para el sistema de riego
- Interrupción del riego durante 24 horas (p. ej., para celebrar una fiesta de jardín sin interrupciones).
Función de seguridad: cuando la batería se agota, cierra la válvula y se detiene el caudal de agua
- Utilización sin preocupaciones del sistema de riego automático mientras se está ausente.
Conexión de agua que gira libremente
- Montaje sencillo en el grifo de agua.
Duración máx. del riego: 120 minutos
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|G3/4 + G1
|Presión máx. (bar)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|112 x 125 x 129
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Incluido en el equipamiento de serie
- Baterías incluidas en el equipo de serie: no
Equipamiento
- Salida de agua programable: 1 Unidad(es)
- Se requiere batería
- Número de baterías: 1 bloque de 9 V
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
Accesorios
RECAMBIOS Temporizador de riego WT 5
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.