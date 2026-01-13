Aspersor por impulsos con lanza PS 300

El aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300 está indicado para el riego de superficies medianas y grandes, así como para jardines. La superficie de riego máxima es de 706 m2.

Aspersor por impulsos, aspersor circular y aspersor para sectores en un solo equipo: el aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300 está indicado para el riego de superficies medianas y grandes, así como para jardines. La superficie de riego máxima es de 706 m2. El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Ángulo de aspersión ajustable
Clavo robusto para terrenos irregulares o escarpados
Especificaciones

Características técnicas

Volumen de caudal de agua 18,5 l/min
Alcance de riego (2 bar) ≤ 25 m
Alcance de riego (4 bar) ≤ 30 m
Superficie de riego (2 bar) 490 m²
Superficie de riego (4 bar) 706 m²
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 52 x 113 x 212
