Aspersor por impulsos con lanza PS 300
El aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300 está indicado para el riego de superficies medianas y grandes, así como para jardines. La superficie de riego máxima es de 706 m2.
Aspersor por impulsos, aspersor circular y aspersor para sectores en un solo equipo: el aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300 está indicado para el riego de superficies medianas y grandes, así como para jardines. La superficie de riego máxima es de 706 m2. El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Ángulo de aspersión ajustable
Clavo robusto para terrenos irregulares o escarpados
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de caudal de agua
|18,5 l/min
|Alcance de riego (2 bar)
|≤ 25 m
|Alcance de riego (4 bar)
|≤ 30 m
|Superficie de riego (2 bar)
|490 m²
|Superficie de riego (4 bar)
|706 m²
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|52 x 113 x 212