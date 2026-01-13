Aspersor por impulsos, aspersor circular y aspersor para sectores en un solo equipo: el aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300 está indicado para el riego de superficies medianas y grandes, así como para jardines. La superficie de riego máxima es de 706 m2. El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.