El rociador pulverizador CS 90 para superficies y jardines pequeños está equipado con clavos robustos y por eso es ideal para terrenos irregulares o escarpados. La superficie máxima de riego es de 64m². El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas de acoplamiento. Porque regar con Kärcher es regar con cabeza.