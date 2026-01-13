Rociador pulverizador CS 90 Spike

El rociador pulverizador CS 90 para superficies y jardines pequeños está equipado con clavos robustos y por eso es ideal para terrenos irregulares o escarpados. La superficie máxima de riego es de 64m². El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas de acoplamiento. Porque regar con Kärcher es regar con cabeza.

Características y ventajas
Clavo robusto para terrenos irregulares o escarpados
  • Estabilidad y robustez garantizadas
Especificaciones

Características técnicas

Volumen de caudal de agua 24 l/min
Alcance de riego (2 bar) 9 m
Alcance de riego (4 bar) 9 m
Superficie de riego (4 bar) 64 m² (4 bar)
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 58 x 105 x 243
