Rociador pulverizador CS 90 Spike
El rociador pulverizador CS 90 para superficies y jardines pequeños está equipado con un clavo robusto y por eso es ideal para terrenos irregulares o escarpados. Superficie de riego máx.: 64 m².
El rociador pulverizador CS 90 para superficies y jardines pequeños está equipado con clavos robustos y por eso es ideal para terrenos irregulares o escarpados. La superficie máxima de riego es de 64m². El aspersor se puede conectar sin esfuerzo a la manguera de riego y es compatible con todos los sistemas de acoplamiento. Porque regar con Kärcher es regar con cabeza.
Características y ventajas
Clavo robusto para terrenos irregulares o escarpados
- Estabilidad y robustez garantizadas
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de caudal de agua
|24 l/min
|Alcance de riego (2 bar)
|9 m
|Alcance de riego (4 bar)
|9 m
|Superficie de riego (4 bar)
|64 m² (4 bar)
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|58 x 105 x 243